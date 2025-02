Google Calendar e Maps, modifiche che fanno discutere il mondo

Google ha recentemente apportato cambiamenti significativi alle sue piattaforme, e alcuni di questi stanno facendo discutere. Tra le modifiche più chiacchierate ci sono la rimozione di alcune celebrazioni culturali da Google Calendar e l’aggiornamento dei nomi geografici su Google Maps.

Rimozioni e rinominazioni

Partiamo dal primo punto. Google Calendar non segna più eventi come l’inizio del Black History Month o il mese del Pride, che fino a poco tempo fa erano indicati rispettivamente a febbraio e giugno. Stessa sorte è toccata all’Indigenous People Month e all’Hispanic Heritage Month. Un esperto di prodotto della community di Google ha segnalato queste rimozioni, scatenando diverse reazioni.

Ma perché questa scelta? Un portavoce di Google ha spiegato che gestire manualmente un numero così vasto di celebrazioni globali è complicato, quindi l’azienda ha deciso di limitarsi a mostrare solo festività pubbliche e osservanze nazionali, basandosi sui dati di timeanddate.com. Il cambiamento è stato introdotto a metà del 2024 e, secondo Google, non ha nulla a che vedere con le politiche dell’amministrazione Trump, anche se il tempismo ha fatto sollevare più di un sopracciglio.

Un altro cambiamento rilevante riguarda la politica di assunzioni di Google, che ha ridimensionato gli obiettivi legati alla diversità dopo che un ordine esecutivo di Trump ha bloccato i programmi governativi per l’inclusione. In un memo interno, visionato da CNBC, un dirigente di Google ha confermato che l’azienda sta rivedendo i propri programmi per allinearsi alle nuove normative federali.

Cosa sta succedendo?

E poi c’è la questione Google Maps. Di recente, il colosso tech ha aggiornato il nome del “Golfo del Messico”, rinominandolo “Golfo dell’America” in alcune visualizzazioni, a seguito di una revisione delle fonti governative americane voluta dall’amministrazione Trump. Per gli utenti in Messico il nome originale resta invariato, mentre nel resto del mondo compare la doppia dicitura: “Golfo del Messico (Golfo dell’America)”.

Google ha spiegato che si è basato sui dati del GNIS (Geographic Names Information System), un database ufficiale degli Stati Uniti che, dopo l’ordine esecutivo firmato il 20 gennaio 2024, ha aggiornato i nomi per riflettere la “grandezza americana”, secondo la definizione dell’amministrazione Trump.

Interessante notare che Waze, di proprietà di Google, ha scelto un approccio più cauto: se si cerca “Golfo del Messico”, il nome compare regolarmente, mentre cercando “Golfo dell’America” il sistema sembra non sapere a cosa si riferisca. Una scelta che, volenti o nolenti, riflette quanto il tema sia ancora delicato.