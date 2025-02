Apple come Google dopo la decisione di Trump: il Golfo del Messico diventa “d’America”

La questione che ha tenuto banco in questi giorni che riguarda la nuova denominazione del Golfo del Messico, ha interessato anche le mappe ufficiale di Apple. Il colosso di Cupertino infatti si è allineato a Google Maps dopo la decisione di Trump di rinominare proprio il Golfo del Messico, scegliendo la denominazione “Golfo d’America“. Tutto partì a metà dello scorso mese di gennaio, quando Donald Trump decise con un ordine esecutivo di sostituire il nome del Golfo a distanza di 475 anni.

Apple opta per un cambio definitivo sulle sue mappe

A differenza di Google, che per gli utenti internazionali manterrà entrambe le denominazioni, Apple avrebbe deciso per una sostituzione completa, come riportato da Bloomberg. In pratica, il Golfo del Messico potrebbe scomparire del tutto dalle mappe di Apple, lasciando spazio esclusivamente alla nuova denominazione voluta dall’amministrazione Trump.

Microsoft ancora in attesa

Per il momento, Microsoft non ha ancora apportato modifiche alle mappe di Bing, mantenendo il nome storico. Tuttavia, Google ha spiegato che il cambiamento non è legato a una presa di posizione politica, ma rappresenta un semplice adeguamento alle fonti ufficiali aggiornate dal governo federale.

Trump celebra il “Gulf of America Day”

Lo scorso 9 febbraio, l’ex presidente ha celebrato il cambio di nome dichiarando ufficialmente il Gulf of America Day, sottolineando come questa scelta si inserisca nel piano di “ripristino dell’orgoglio americano”.

Il provvedimento, infatti, stabilisce che la denominazione “Golfo d’America” venga adottata per l’area marittima delimitata a nord dagli Stati Uniti (Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama e Florida) e che si estende fino ai confini marittimi con Messico e Cuba.

Chiaramente questo cambiamento non assume aspetti solo simbolici, in quanto le discussioni sia a sfondo politico che storico sono subito balzate agli onori della cronaca. Resta da vedere se altre aziende seguiranno l’esempio di Apple e Google o se il nome storico resisterà ancora a lungo nelle mappe digitali.