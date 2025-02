WhatsApp: arriva una funzione di traduzione automatica smart in chat

L’intento di WhatsApp è favorire gli utenti che comunicano tra loro, anche nel momento in cui le lingue sono diverse. Proprio per questo motivo l’applicazione sta sviluppando, secondo quanto si apprende dall’ultima versione beta 2.25.4.5, un traduttore interno che faciliterà di molto le cose. Non ci sarà quindi più bisogno di copiare un messaggio ed incollarlo in un traduttore esterno: sarà WhatsApp a convertire i messaggi in arrivo nella lingua dell’utente.

Traduzione automatica senza interruzioni

Finora, per tradurre un messaggio ricevuto su WhatsApp bisognava usare strumenti esterni come Google Traduttore. La novità permetterà di farlo direttamente nell’app, senza passaggi extra. Le traduzioni avverranno sul dispositivo, garantendo maggiore privacy rispetto alle soluzioni basate sul cloud.

Per attivare questa funzione sarà necessario scaricare pacchetti linguistici specifici, come già accade con le traduzioni offline di Google. Inoltre, il rilevamento automatico della lingua richiederà un download aggiuntivo di 24MB.

Ideale per le chat di gruppo

Questa funzione sarà particolarmente utile nelle chat di gruppo, dove spesso si interagisce con persone che parlano lingue diverse. Sarà il sistema a riconoscere in automatico la lingua utilizzata, traducendo ogni messaggio senza alcun bisogno di intervento da parte degli utenti.

Collegare i profili social al proprio account WhatsApp

WhatsApp sta lavorando anche a un’altra novità: la possibilità di aggiungere link ai propri profili social direttamente nel profilo dell’app. Tale soluzione garantirebbe molta più visibilità a coloro che ne hanno bisogno, come ad esempio chi lavora con WhatsApp.

La novità in questione infatti, al momento può essere utilizzata solamente da chi si serve di un account business. Ben presto però WhatsApp potrebbe elargirla a tutto il suo pubblico, dando l’opportunità di creare una sorta di bio con le informazioni che portano ai social di riferimento. Almeno per ora non si hanno informazioni su quando tutto ciò potrebbe avvenire, ma nel frattempo la fase di test è partita.