Caos Elimobile: le app spariscono dagli store digitali

La rimozione improvvisa delle applicazioni di Elimobile dagli store digitali di Google e Apple ha creato un’ondata di disagi per gli utenti. Infatti l’ app principale per la gestione della linea, così come le piattaforme aggiuntive come Elivision ed Elicall, sono scomparse senza preavviso. Anche accedendo dal sito ufficiale, non si trovano più i collegamenti per scaricare le applicazioni. Cosa che non fa altro che ampliare le domande sulla natura della rimozione. Ovvero se si tratti di un problema tecnico o un segnale di difficoltà più profonde?

Dalle acquisizioni alla riorganizzazione: il complicato percorso di Elimobile

Quindi chi ha scelto Elimobile ora si ritrova impossibilitato a monitorare il proprio piano telefonico e a usufruire dei contenuti esclusivi della piattaforma Elisium. L’operatore, al momento, non ha fornito comunicazioni ufficiali in merito, lasciando le persone in un limbo di incertezza. Questo evento, però, sembra inserirsi in una più ampia crisi aziendale che ha coinvolto la compagnia negli ultimi anni.

Elimobile ha debuttato sul mercato il 16 maggio 2022 come MVNO su rete WINDTRE, puntando su un’offerta che univa telefonia e intrattenimento. L’azienda, fondata da Mario Colabufo con il sostegno di Gianluca Vacchi, ha attirato investimenti notevoli. In più ha anche attraversato numerose difficoltà finanziarie.

Nel 2023, il Gruppo Soriano ha acquisito il 25% delle quote, avviando un primo tentativo di ristrutturazione con la nomina di un nuovo amministratore delegato. La svolta più importante è arrivata nel marzo 2024: gli asser principali di Elimobile sono stati trasferiti a una nuova società, ARTI, mentre la vecchia società, rinominata EMB Srl, è stata messa in liquidazione. Il Gruppo Soriano ha poi aumentato la sua quota di controllo, arrivando al 97%.

A dicembre 2024, Elimobile ha annunciato una fusione con Nextus Telecom, proprietaria del marchio NTMobile. Il tutto con l’ambizioso obiettivo di raggiungere 100.000 SIM attive entro la metà del 2025. Ad ogni modo, a febbraio 2025, la fusione non ha ancora avuto sviluppi concreti. Lasciando molti dubbi sulla reale capacità dell’operatore di portare avanti il piano di rilancio.

La scomparsa delle app dagli store digitali è quindi un segnale che rafforza le preoccupazioni sulla solidità dell’azienda. Mentre gli utenti attendono chiarimenti ufficiali, il settore delle telecomunicazioni osserva con attenzione il futuro di Elimobile.