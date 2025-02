WindTre lancia un’offerta speciale per gli ex clienti

WindTre ha da poco rinnovato la sua strategia commerciale. Come? Proponendo una nuova offerta vantaggiosa per gli ex clienti. Grazie a un messaggio SMS, l’operatore invita gli utenti selezionati a tornare a sottoscrivere il piano GO 200 XS 5G. Questa soluzione prevede 200GB di traffico dati, minuti illimitati e 50 SMS verso tutti i numeri nazionali. Il tutto a un prezzo molto competitivo di soli 5,99€ al mese. Per attivarla, è necessario recarsi direttamente in un negozio WindTre.

Poiché, nonostante il link presente nel messaggio inviato, al momento non è possibile attivare l’offerta online. Coloro che sono interessati dovranno poi richiedere la portabilità del numero per poter usufruire della promozione.

Cosa offre la promozione GO 200 XS 5G di WindTre

Questa offerta è valida fino al 16 febbraio 2025. Ma potrebbe variare a seconda delle condizioni personalizzate di ciascun cliente. L’attivazione è gratuita. È previsto però un costo di 10€ per l’acquisto della nuova SIM. È importante notare però che, in alcuni casi, anche la scheda telefonica potrebbe essere gratuita. Oltre alla proposta GO200 XS5G, WindTre sta promuovendo anche altre varianti. Come la GO200-XXS-5G e GO200-M-5G, con prezzi che partono da 4,99€ e arrivano a 8,99€ al mese.

L’offerta GO 200 XS 5G prevede 200GB di traffico dati con connessione 5G. Grazie a chi è possibile navigare alla velocità di 2Gbps in download, in base alla copertura. Sono poi inclusi minuti illimitati per chiamate verso numeri fissi e mobili nazionali, e 50 SMS verso numeri nazionali. Per l’attivazione, viene applicato il piano tariffario New Basic. Il quale solitamente costa 4€ al mese, ma non viene addebitato se il cliente sottoscrive l’offerta.

I servizi inclusi gratuitamente sono la segreteria telefonica e la funzione “Ti ho cercato”. Utile per essere rintracciati se si è temporaneamente irraggiungibili. La promo può essere utilizzata anche in roaming nei paesi dell’Unione Europea, con le stesse condizioni nazionali per minuti e SMS. L’ utilizzo dei giga però è limitato dalla normativa europea e, una volta esauriti, si viene avvisati tramite l’invio di una notifica.

In più, se il credito residuo non è sufficiente per rinnovare l’offerta, WindTre offre un servizio di ricarica in ritardo. Grazie a cui è possibile continuare a utilizzare il traffico incluso per un giorno, pagando una piccola somma. Questa possibilità è disponibile solo se sono stati già effettuati addebiti precedenti e non sono state attivate opzioni particolari. Come, ad esempio, il roaming internazionale. Questa soluzione è anche compatibile con la promo Luce & Gas. Con la possibilità di poter godere dei prossimi altri vantaggi inclusi.