Mac App Store: problemi di accesso per molti utenti

Di recente, una crescente frustrazione sta coinvolgendo gli utenti di Apple. Molti di loro stanno riscontrando problemi significativi nell’accesso al Mac App Store. Una situazione che sembra legata a modifiche strutturali. Quest’ultime risiedono nel sistema di gestione delle ricevute digitali. In particolare, sono coinvolti gli utenti che utilizzano dispositivi macOS Mojave (10.14) e delle versioni precedenti del sistema operativo di Cupertino. Sono diversi i messaggi di errore più comuni. Tra cui avvisi di errori durante l’accesso o la presenza di dati che non possono essere letti a causa del loro formato.

Apple: nuovi problemi per i Mac App Store

Tali problemi stanno creando disagi non solo agli utenti di Mojave, ma anche a chi utilizza versioni più datate. Come ad esempio macOS High Sierra (10.13) o Sierra (10.12). L’impatto varia in base alla versione. Su Mojave, ad esempio, è possibile esplorare lo store ma non effettuare acquisti o scaricare app una volta scaduta la sessione attiva. Mentre su High Sierra si riscontrano anomalie gravi nell’interfaccia, con login che falliscono continuamente. Per Sierra, il problema appare ancora più critico, con l’accesso completamente bloccato.

Secondo analisi raccolte da esperti la radice del problema sembra risiedere nelle modifiche recenti apportate da Apple al meccanismo di gestione delle ricevute. Tali aggiornamenti, probabilmente orientati a migliorare la sicurezza e l’efficienza, hanno però reso incompatibili le versioni di macOS più vecchie con il servizio del Mac App Store. La mancanza di una dichiarazione ufficiale da parte di Apple sta alimentando il malcontento tra gli utenti. Molti dei quali ritengono che l’azienda stia progressivamente abbandonando il supporto per i sistemi operativi meno recenti. Tale strategia, anche se comprensibile, lascia molti utenti in una situazione di difficoltà. Come soluzione temporanea, si consiglia di accedere agli installer di macOS direttamente dai canali ufficiali di Apple. O, in alternativa, di scaricare le app da siti di sviluppatori terzi quando disponibili.