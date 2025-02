Adobe: una nuova opzione permette di generare nuovi video

Con il lancio di Firefly, Adobe ha rivoluzionato il mondo della creatività. Si tratta di un sistema avanzato per la generazione di immagini e asset grafici basato sull’intelligenza artificiale. In meno di un anno, Firefly è stato integrato in software come Photoshop. Inoltre, ha consentito la creazione di oltre 18 miliardi di contenuti. Dimostrando così l’impatto di tale tecnologia. Oggi, Adobe fa un ulteriore passo avanti, introducendo il nuovo modello video di Firefly. Quest’ultimo è disponibile in beta pubblica ed è pronto a ridefinire il panorama dell’editing video.

Adobe lancia una nuova opzione per l’editing di filmati

La nuova funzionalità non si limita a generare video. Offre un ecosistema completo che combina strumenti per immagini, design e vettori. Grazie a una base dati costituita da risorse autorizzate, come Adobe Stock, Firefly garantisce un utilizzo legale e sicuro. Uno degli aspetti più innovativi è la capacità del sistema di estendere clip video esistenti. Ciò è possibile aggiungendo secondi preziosi per evitare riprese aggiuntive dispendiose in termini di tempo e costi. Ma il suo potenziale non finisce qui.

Gli utenti possono creare video a partire da semplici prompt testuali. Sarà possibile scegliere tra formati orizzontali e verticali, e persino impostare movimenti di camera e angoli di ripresa grazie a preset intuitivi. La funzione Generative Extend permette, inoltre, di interpolare tra fotogrammi per generare transizioni fluide e dinamiche, un vantaggio fondamentale per i creatori di contenuti.

L’integrazione con software come Premiere Pro e After Effects arricchisce ulteriormente l’esperienza. Consentendo di aggiungere effetti visivi come scintille, fiamme e fumo. I video generati possono essere tradotti in oltre 20 lingue, rendendo Firefly uno strumento potente. Anche la generazione audio è inclusa, permettendo di creare ambientazioni sonore che si adattano perfettamente ai contenuti visivi. Per ora, i video generati hanno una durata massima di 5 secondi in qualità 1080p. Adobe offre piani di abbonamento personalizzati per sfruttare al meglio le potenzialità di Firefly. Con Firefly, Adobe sta ridefinendo gli strumenti di creazione video, offrendo opportunità uniche per tutti i videomaker.