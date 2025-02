WhatsApp introduce la personalizzazione avanzata delle chat

WhatsApp ha compiuto un importante passo avanti. Ancora una volta nella personalizzazione dell’esperienza utente. Dopo una lunga fase di test in beta, la piattaforma ha finalmente reso disponibili i temi personalizzabili. Questa nuova funzione, infatti, permette di modificare lo sfondo delle chat e il colore dei messaggi inviati. In modo da offrire un controllo più ampio sul suo aspetto.

WhatsApp: un’interfaccia su misura per ogni persona

Cambiare tema è semplice e immediato. Basta accedere alle Impostazioni dell’app e selezionare la voce Chat. Da qui poi scegliere l’opzione Sfondo. A questo punto, le persone potranno decidere tra immagini predefinite, modalità chiara o scura, colori neutri o addirittura una foto dalla propria galleria. La vera innovazione, però, è la possibilità di applicare temi differenti a ogni singola conversazione. Così da poter personalizzare ogni chat in modo unico e a seconda delle proprie preferenze.

Per modificare i temi sui device Android, invece, basta toccare i tre puntini in alto a destra nella chat. Per poi selezionare la voce Tema. Questa funzionalità garantisce un elevato livello di personalizzazione senza interferire con l’esperienza degli altri partecipanti. Infatti le modifiche saranno visibili solo sul proprio dispositivo.

Insomma, la nuova opzione rappresenta una svolta importante per WhatsApp. L’app infatti fino ad oggi aveva offerto scarse possibilità di personalizzazione rispetto ai suoi principali concorrenti. Questa mossa risponde quindi alle richieste della community. In più conferma l’impegno della piattaforma nel migliorare l’usabilità del servizio. L’obiettivo è chiaro. Ovvero competere con altre applicazioni di messaggistica come Telegram. La quale ormai da tempo offre una maggiore libertà di personalizzazione.

Per accedere a questa novità, bisogna aggiornare WhatsApp all’ultima versione disponibile su Google PlayStore o AppStore. Se l’opzione non è ancora visibile, potrebbe essere necessario attendere il rilascio dell’aggiornamento. Il quale dovrebbe completarsi a breve. Insomma, l’app è in costante evoluzione e stare dietro a ogni cambiamento è davvero molto dura. Ma per restare sempre informati potete consultare il blog ufficiale WeBeta Info.