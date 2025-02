Android 16: avvistato un nuovo bug sui Pixel 7

Di recente, è stato scovato un nuovo bug che sta infastidendo l’esperienza di alcuni utenti possessori dei Google Pixel 7. Nello specifico, chi ha deciso di testare la nuova versione Beta di Android, ha riscontrato un problema piuttosto serio. Quest’ultimo causa il riavvio del dispositivo durante le chiamate. Rendendo praticamente inutilizzabile il dispositivo in suddette condizioni. Tale bug ha coinvolto sia il Pixel 7 che il Pixel 7 Pro e Pixel 7a. È stato riscontrato da molti utenti. In particolare, il malfunzionamento si presenta durante le telefonate, portando al riavvio improvviso del terminale senza preavviso.

Android 16: nuovi bug per i dispositivi Pixel

Le prime segnalazioni sono comparse su forum ufficiali. Alcuni utenti hanno dichiarato che il problema si verifica con una certa frequenza. Il dispositivo si riavvia durante almeno 4 o 5 chiamate su 10. In altri casi, l’interruzione sembra avvenire a intervalli regolari. Ovvero dopo circa 3-7 minuti dall’inizio di una telefonata. Inoltre, il bug sembra anche influire sulla cronologia delle chiamate. Quest’ultima viene eliminata dopo ogni riavvio. Fattore che complica la gestione delle comunicazioni telefoniche.

Secondo le ultime informazioni, sembra che il problema sia legato a una specifica build di Android. Ovvero la BP22.250103.008. Quest’ultima potrebbe essere la causa principale del disservizio. Google è al corrente del problema e ha assegnato una priorità elevata alla sua risoluzione. A tal proposito, l’azienda ha contrassegnato il bug con uno status “P2”. Al momento, però, non sono ancora state fornite tempistiche precise per un eventuale aggiornamento o bug fix. Quindi gli utenti sono invitati a tenere d’occhio gli sviluppi sul thread ufficiale dell’Issue Tracker. Qui verranno pubblicati eventuali aggiornamenti.

In generale, quando si testano versioni Beta di Android, anche se abbastanza stabili, ci si espone sempre al rischio di bug e malfunzionamenti. Ecco perché, in generale, non è mai consigliabile utilizzare software instabili su uno smartphone di uso quotidiano. Ciò perché possono verificarsi problemi imprevedibili, come quello appena descritto per i dispositivi Pixel.