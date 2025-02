Nintendo: il presidente Furukawa ribadisce l’attenzione al mondo mobile

Questo 2025 per Nintendo sarà l’anno della sua nuova console in arrivo a marzo Switch 2, l’azienda giapponese sta puntando fortemente sul lancio del suo nuovo prodotto dal momento che quest’ultimo porterà con sé tantissime responsabilità, in primis prolungare la vita di un prodotto molto amato da parte della community e in secondo risollevare le finanze dell’azienda giapponese che stanno subendo una fisiologica contrazione legata alla fine del ciclo di vita della prima generazione di questa console.

Nonostante tutto, però, intendo, non sembra intenzionato a fermarsi qui, il presidente Furukawa, Durante una call con gli investitori per la presentazione dei dati finanziari legati all’ultimo trimestre del 2024 a ribadito come l’azienda giapponese con gli appuntare fortemente anche sul mercato mobile, dal punto di vista delle applicazioni, dal momento che queste ultime consentono a Nintendo di raggiungere utenti che normalmente non riesce a toccare con il proprio mercato interno.

Le parole del presidente

Furukawa ha affermato: “Anche se non possiamo fornire dettagli sulle future pubblicazioni di applicazioni, stiamo continuando a sviluppare nuove app di gioco… In futuro, anche con la transizione a Nintendo Switch 2, resta importante per aumentare i punti di contatto al di là dei videogiochi. Riteniamo che gli smart device assumeranno un ruolo molto importante in questo senso e continueremo a condurre ricerche e ad attuare iniziative.”.

Da queste parole si evince come l’azienda giapponese sia consapevole dell’importanza degli smartphone e di tutto il mondo di applicazioni che ruota attorno a questi ultimi, effettivamente tantissime realtà stanno puntando in modo importante sul mercato dei device tascabili e Nintendo non vuole essere da meno, di conseguenza dovremmo aspettarci l’arrivo di moltissime applicazioni per quanto riguarda il mondo mobile da parte dell’azienda che archiviata la pratica Switch 2 sicuramente si occuperà anche di questo, effettivamente già ora le applicazioni sviluppate dall’azienda nipponica hanno toccato quota 900 milioni di download.