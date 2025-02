Very Mobile, nuova proroga per Very Esclusiva Giga X2

È tempo di proroghe in casa dell’operatore telefonico virtuale Very Mobile. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore ha prolungato la disponibilità di una delle sue offerte di rete mobile di punta. Questa volta l’offerta prescelta è quella denominata Very Esclusiva Giga X2. La sua scadenza era inizialmente prevista per lo scorso 13 febbraio 2025, ma ora gli utenti avranno qualche settimana in più per poterla avere sul proprio numero. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Very Mobile proroga la sua promo super Very Esclusiva Giga X2

L’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha da poco prorogato la disponibilità della sua super offerta di rete mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata Very Esclusiva Giga X2. Gli utenti, secondo quanto riportato ufficialmente dall’operatore, avranno ora tempo fino al prossimo 6 marzo 2025 per poterla attivare sul proprio numero.

Inizialmente l’offerta sarebbe infatti dovuta terminare lo scorso 13 febbraio 2025. Tuttavia, con la proroga dell’operatore, ora si avranno a disposizione circa due-tre settimane in più. Nello specifico, ci troviamo di fronte ad una delle offerte di rete mobile più sorprendenti proposte dall’operatore virtuale in questione, già guardando il costo per il rinnovo mensile.

Gli utenti dovranno infatti sostenere ogni mese una spesa davvero molto bassa pari a soli 4,99 euro al mese. Nonostante questo, il bundle messo a disposizione da Very Mobile è particolarmente ricco. Ogni mese, infatti, gli utenti avranno a disposizione ben 150 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G. Questi saranno validi per navigare ad una velocità massima pari a 30 mbps sia in download sia in upload. Gli utenti avranno poi a disposizione anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri.

Ricordiamo però che l’offerta Very Esclusiva Giga X2 è rivolta esclusivamente ai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali.