YouTube: gli utenti lo guardano più sulle smart TV che su smartphone

Per anni, YouTube è stato sinonimo di video in mobilità, con gli smartphone come principale dispositivo di fruizione. Ma qualcosa è cambiato: negli Stati Uniti, il tempo di visione su Smart TV ha superato quello sugli schermi mobili, segnando un’importante trasformazione nelle abitudini degli utenti.

A confermare questa svolta è il CEO di YouTube, Neal Mohan, che nella sua lettera annuale ha rivelato un dato sorprendente: ogni giorno, gli utenti guardano oltre un miliardo di ore di contenuti YouTube su TV.

Funzioni pensate per lo schermo grande

Per adattarsi a questo cambiamento, YouTube ha introdotto diverse novità per l’app TV, migliorando l’esperienza utente sui grandi schermi. Tra le funzioni più rilevanti troviamo:

Visualizzazione di commenti e descrizioni a lato del video , per facilitare la lettura senza interrompere la riproduzione;

, per facilitare la lettura senza interrompere la riproduzione; Organizzazione dei contenuti in “stagioni” , pensata per serie e format lunghi, rendendo la navigazione più intuitiva con il telecomando;

, pensata per serie e format lunghi, rendendo la navigazione più intuitiva con il telecomando; “Watch With”, una funzione che permette ai creator di commentare eventi in diretta, sperimentata nel 2024 con la NFL.

Il messaggio è chiaro: la TV del futuro è interattiva, e YouTube vuole essere protagonista di questa evoluzione, integrando sempre più contenuti come Shorts, podcast e live streaming.

YouTube TV intanto continua a crescere, ma non c’è ancora in Europa

Nel frattempo YouTube TV sta continuando a consolidare la sua posizione. Questa si propone come alternativa ai provider via cavo negli Stati Uniti. Nonostante il recente aumento del prezzo mensile, continuano a crescere gli utenti: si è arrivati a ben 8 milioni.

Per chi non sapesse di cosa si tratta, YouTube TV è una piattaforma che permette alle persone di godersi più di 100 canali in diretta ogni giorno. Le categorie spaziano tra notizie, sport e intrattenimento, anche se il costo mensile è abbastanza elevato in quanto corrisponde a 83 $ al mese. In più gli utenti possono registrare ciò che vogliono senza limiti.