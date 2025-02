Very Mobile: 200 GIGA a prezzo assurdo con attivazione gratis

Ogni gestore virtuale detiene una serie di offerte incredibili che non possono passare in secondo piano per via della loro grande convenienza. Ovviamente anche Very Mobile sta riscuotendo un gran successo, tutto merito della sua offerta principale che continua ad essere disponibile ormai da diverso tempo. Qualcuno avrà visto già diverse volte la pubblicità in TV che sta spopolando al grido della celebre musichetta.

Very Mobile ha lanciato una nuova offerta dedicata a chi sta valutando un cambio operatore. Si tratta di una tariffa che combina tanti giga, minuti e SMS illimitati a un prezzo fisso nel tempo. Per chi proviene da Iliad e dagli altri operatori virtuali, la promozione prevede 150 GB al mese con 5G incluso, minuti e SMS senza limiti a soli 5,99€ al mese.

Un aspetto interessante è che il costo mensile rimane invariato nel tempo, senza sorprese o aumenti futuri. Inoltre, chi attiva l’offerta entro il 13 febbraio 2025 potrà usufruire dei primi due mesi gratuiti, iniziando a pagare il canone solo dal terzo mese in poi.

Connessione veloce e nessun costo extra per il 5G

Oltre alla quantità di giga inclusi, la navigazione in 5G senza costi aggiuntivi è un altro punto di forza dell’offerta. Questo permette di sfruttare una connessione più veloce e stabile rispetto al 4G, caratteristica non sempre presente nelle tariffe low-cost.

Per chi effettua molte chiamate o invia frequentemente messaggi, minuti e SMS illimitati completano il pacchetto, garantendo massima libertà nell’uso quotidiano senza preoccuparsi dei consumi.

L’offerta di questo gestore può essere attivata da chi arriva da altri gestori virtuali o da Iliad. La promozione dei due mesi gratis si applica in automatico, senza bisogno di attivazioni aggiuntive.

Con un prezzo competitivo e il vantaggio della connessione 5G inclusa, questa offerta si posiziona tra le più interessanti nel panorama mobile per chi è alla ricerca di tanti giga a meno di 6 euro al mese.