Realme GT 7 Pro Racing Edition: una versione potenziata per i più esigenti

Dopo il lancio del Realme GT 7 Pro lo scorso novembre, l’azienda ha deciso di presentare una variante ancora più performante. Stiamo parlando della Racing Edition. Questa versione è stata pensata per chi cerca il massimo in termini di prestazioni e fluidità. Essa infatti introduce alcune modifiche rispetto al modello standard, sia a livello hardware che di funzionalità. Anche se il processore resta lo Snapdragon 8 Elite, il nuovo modello si distingue per importanti aggiornamenti nel comparto fotografico. Oltre che nel display, nella memoria e nella batteria.

Realme GT 7 Pro: novità nella fotografia e nel display

Uno degli aspetti più evidenti del cambiamento riguarda la fotografia. Il Realme GT 7 Pro Racing Edition, infatti, rinuncia al teleobiettivo da 50MP presente nella versione base e introduce un nuovo sensore principale. Ovvero, il Sony IMX896, che sostituisce l’IMX906. Malgrado questa modifica, la fotocamera frontale resta invariata con un sensore da 16MP. Questa scelta potrebbe essere vista come una rinuncia da alcuni utenti. Ma Realme ha probabilmente privilegiato altri aspetti del dispositivo.

Anche il display subisce delle variazioni. Il modello standard, ad esempio, utilizza un pannello Samsung Eco2 OLED Plus con copertura DCI-P3 al 120% e un lettore di impronte a ultrasuoni. Mentre la Racing Edition opta per un pannello con copertura DCI-P3 al 100% e un sensore ottico per le impronte digitali. Tutto ciò potrebbe riflettere la volontà dell’ azienda di voler ridurre i costi mantenendo comunque un’ottima qualità grafica.

Miglioramenti nella memoria e nella batteria

Sul fronte della memoria, la Racing Edition introduce un’archiviazione più veloce grazie alla tecnologia UFS 4.1. Arrivando a superare l’UFS 4.0 utilizzata nel GT 7 Pro standard. Tale modifica si traduce in una maggiore velocità di lettura e scrittura. Migliorando così le prestazioni generali del dispositivo. Specialmente nelle operazioni più esigenti come il gaming e il multitasking avanzato.

La batteria, come detto, rappresenta un altro punto di forza. Realme introduce la funzione di ricarica bypass, che permette di alimentare direttamente il dispositivo durante sessioni di gioco o utilizzo intensivo. Riducendo cosi il surriscaldamento e prolungando la durata nel tempo della batteria.

Al momento, la Racing Edition del Realme GT 7 Pro è disponibile solo in Cina. In particolare esso è disponibile in due varianti di colore, grigio e blu, e quattro configurazioni di memoria. 12GB/256GB, 16GB/256GB, 12GB/512GB e 16GB/512GB. I prezzi variano tra i 3.099 e i 3.999 yuan, equivalenti a circa 405-525€. Non ci sono ancora conferme ufficiali sulla distribuzione in altri mercati, compresa l’Italia.