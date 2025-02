Truffa con il trucco del sito di incontri: attenti al messaggio phishing

Bisogna stare attenti quando si utilizza il web, anche quando si crede di essere esperti a tal punto da non cascare in nessun tranello. Purtroppo la rete dei truffatori si estende anche a quelle persone sicure di sé, a coloro che pensano di non avere nulla da imparare. L’obiettivo infatti è proprio quello di creare giorno dopo il giorno una truffa sempre migliore che possa in ogni modo fregare il prossimo rubando soldi o magari i dati personali da utilizzare per secondi fini.

Questo è ciò che sta accadendo nelle ultime ore con numerose persone che hanno segnalato l’accaduto: una truffa avrebbe preso il sopravvento in poche ore. Si tratta di un inganno che tende a far credere alle persone di aver guadagnato una conoscenza con una ragazza su un sito di incontri. Peccato che tutto ciò sia solo un falso: l’obiettivo è fregare le persone.

La truffa è arrivata, ecco cosa c’è scritto nel messaggio che purtroppo non è il solo a disturbare gli utenti

Il messaggio è breve ma può portare conseguenze davvero molto gravi, soprattutto a chi clicca sui link presenti all’interno del testo che ovviamente noi abbiamo omesso. Fate molta attenzione, soprattutto se utilizzate dei siti di incontri in quanto il messaggio potrebbe essere molto simile a quello delle reali piattaforme che tutti conoscono. Questo è il testo che sta in queste ore fregando tantissime persone senza che queste neanche se ne possano accorgere. Come potete vedere è scritto in maniera approssimativa e già da qui si potrebbe capire che si tratta di una truffa. Ecco il messaggio completo:

“Ciao, come stai? Sono una donna affettuosa con una figura snella.

Alla ricerca di un gentiluomo per tanto amore da dare.

Siete in grado di implementarlo in un futuro molto prossimo?

Ti aspetto a braccia aperte, scrivi il mio nome utente Maya_2222 sul sito!“.