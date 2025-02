Ricarica bidirezionale in serie: il futuro dell’energia per le auto elettriche

La tecnologia daisy chain, ovvero la ricarica in serie, potrebbe trasformare il panorama della mobilità elettrica. Si tratta di un’idea che sta suscitando molto interesse nel mondo dell’auto elettrica. Piuttosto che collegarsi direttamente a una colonnina di ricarica, un veicolo potrebbe “trasmettere” energia a un altro. In tal modo si viene a creare una rete dinamica di scambio energetico. Questo processo potrebbe del tutto cambiare il modo in cui ricarichiamo le nostre auto. Il suo uso potrebbe ridurre la necessità di infrastrutture complesse e aumentando la flessibilità. Ma come funziona esattamente? Allora, immaginate un veicolo già carico che, collegato a un’altra auto, fornisce energia a quest’ultima, insomma come una powerbank gigante. Non sarebbe più semplice, oltre che più ecologico? L’adozione di porte di ricarica bidirezionali è essenziale per far funzionare questo meccanismo. Qui, proprio su questa tecnologia di ricarica, stanno ora lavorando case automobilistiche come General Motors. I veicoli potrebbero essere equipaggiati con due porte di ricarica, non solo per ricevere energia, ma anche per condividerla. La possibilità di ottimizzare la distribuzione dell’energia dalle premesse sembra promettente. Ogni veicolo dovrebbe però essere in grado di gestire la potenza in tempo reale, garantendo che l’energia venga suddivisa in modo ottimale.

Sfide in Europa per la ricarica bidirezionale

Se il concetto di ricarica in serie sembra affascinante, la sua applicabilità in Europa solleva diverse difficoltà. Lo standard di ricarica più diffuso, il CCS2, non è progettato per il passaggio di energia tra veicoli. In Europa, la normativa è rigida, e non esistono ancora regolamenti che permettano la ricarica di più auto da un solo punto di connessione alla rete. Il sistema di gestione della potenza dovrebbe essere ripensato per consentire il flusso di energia tra più veicoli. Le leggi in materia di sicurezza, infatti, potrebbero porre dei freni all’adozione di una tecnologia così innovativa. Ciò che sembra essere un passo avanti nel futuro potrebbe, quindi, incappare in ostacoli burocratici e tecnici. È davvero il momento di evolversi? Probabile. Riusciremo ad evolverci? Chissà.