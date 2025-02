Transizione energetica: dall’Europa partono nuovi investimenti

L’Unione Europea continua a dimostrare il suo impegno per la transizione energetica. A tal proposito, è stato annunciato un massiccio investimento. Quest’ultimo pari a 1,25miliardi di euro. Tale cifra è destinata al potenziamento delle infrastrutture energetiche transfrontaliere. Il finanziamento è distribuito tramite il programma Connecting Europe Facility. Rappresenta un passo importante per costruire un futuro energetico più sostenibile ed integrato. Tra i progetti finanziati, spicca il parco eolico offshore dell’isola energetica di Bornholm.

Nuovi investimenti per la transizione energetica in UE

Il progetto presenta una capacità di 3 GW. Non si tratta solo di un simbolo di innovazione tecnologica. Rappresenta anche l’importanza delle collaborazioni. Quest’ultime sono necessarie per consolidare il settore delle rinnovabili. L’isola di Bornholm è un modello di sostenibilità. Destinato a fornire energia pulita a milioni di famiglie nell’UE. Contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica. Entro il 2050.

Oltre al progetto di Bornholm, l’UE ha investito anche in altre proposte. Quest’ultime segnano un passo importante per la creazione di una rete offshore integrata. Progetto fondamentale per abbattere i costi energetici. Ed aumentare anche la sicurezza dell’approvvigionamento. Un altro aspetto cruciale del nuovo investimento è l’attenzione dedicata alle tecnologie emergenti. Come le reti elettriche offshore, l’idrogeno e le infrastrutture per la cattura e lo stoccaggio della CO2. Quest’ultime, insieme, hanno ricevuto il 40% dei fondi disponibili. Eppure, il modesto 4% destinato alle reti elettriche intelligenti evidenzia la necessità di un maggiore equilibrio nell’allocazione delle risorse. Si tratta di un intervento fondamentale. L’elettrificazione basata su energie rinnovabili, infatti, è essenziale.

Tali investimenti non rappresentano solo una risposta alla crisi climatica. Ma anche una strategia geopolitica. Il cui scopo è ridurre la dipendenza dell’Europa dai combustibili fossili. Rafforzando così la sua sicurezza energetica. L’UE sta tracciando un percorso ambizioso, guidato dall’innovazione e dalla cooperazione. Il tutto per raggiungere un futuro energetico più sostenibile e interconnesso.