Nuova funzione Amazon: acquisti dai brand direttamente nell’app

Amazon sta testando una nuova funzione nella sua app che potrebbe cambiare il modo in cui gli utenti fanno acquisti online. L’idea è quella di mostrare nei risultati di ricerca anche prodotti venduti direttamente sui siti ufficiali dei brand, anche se questi non fanno parte del catalogo della piattaforma. La sperimentazione, attualmente in fase beta, è disponibile per un numero limitato di utenti negli Stati Uniti su dispositivi iOS e Android.

Amazon semplifica lo shopping

Questa novità rappresenta un cambio di strategia per Amazon, che fino a oggi ha concentrato la sua offerta sui prodotti venduti direttamente o tramite venditori terzi. L’obiettivo è semplificare lo shopping, permettendo agli utenti di trovare più facilmente ciò che cercano senza dover passare da un’app all’altra o navigare tra diversi siti web.

La funzione si attiva direttamente all’interno dell’app Amazon: durante una ricerca, oltre agli articoli già presenti sulla piattaforma, compaiono anche quelli disponibili sui siti ufficiali di vari marchi. Se l’utente clicca su uno di questi prodotti esterni, riceve un avviso che lo informa che sta per lasciare Amazon e viene reindirizzato al sito del brand, dove può completare l’acquisto.

L’integrazione di questa funzione si inserisce in una strategia più ampia dell’azienda, volta ad ampliare l’offerta e rafforzare il suo ruolo di leader nell’e-commerce. Negli ultimi anni, Amazon ha già arricchito il suo catalogo con nuovi marchi, tra cui quelli di lusso come Clinique, Estée Lauder e Dolce & Gabbana Beauty, e ha lanciato iniziative come Amazon Haul, pensata per offrire prodotti a prezzi competitivi.

Un altro elemento interessante riguarda i clienti Prime: alcuni prodotti acquistati direttamente dai siti dei brand potrebbero beneficiare dei vantaggi del programma Buy with Prime, come consegne rapide e gratuite, resi semplificati e assistenza clienti attiva 24 ore su 24. Questo potrebbe incentivare ulteriormente la fidelizzazione degli utenti, estendendo i benefici del programma Prime anche agli acquisti fuori da Amazon.

L’azienda ha dichiarato di voler raccogliere il feedback degli utenti prima di un’eventuale estensione della funzione a un pubblico più ampio. Non è ancora chiaro se e quando questa novità arriverà a livello internazionale, ma la direzione è chiara: trasformare Amazon in un hub centrale per lo shopping online, offrendo un’esperienza sempre più completa e personalizzata.