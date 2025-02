Android 16: in arrivo la personalizzazione delle scorciatoie

Android 16 potrebbe finalmente introdurre la possibilità di personalizzare le scorciatoie da tastiera, una funzione richiesta da molti utenti. Secondo quanto scoperto analizzando il codice della beta più recente, Google starebbe lavorando a questa novità, che si rivolge in particolare ai tablet con tastiera fisica. Attualmente, Android supporta già diverse combinazioni predefinite, ma non offre un’opzione per modificarle. Alcune applicazioni permettono di farlo, ma richiedono il root, una pratica sempre meno diffusa.

Le stringhe individuate nel codice suggeriscono la presenza di un menu dedicato nelle impostazioni del sistema. Tuttavia, al momento la funzionalità non è ancora attivabile, nemmeno in forma sperimentale. Gli scenari ipotizzabili includono quattro possibilità: la modifica di alcune scorciatoie da tastiera, la modifica completa, l’aggiunta di nuove combinazioni e la rimozione di quelle esistenti. La prima opzione sembra la più probabile, mentre la quarta è ritenuta poco realizzabile per evitare problemi di compatibilità con il sistema operativo.

Le scorciatoie potranno essere personalizzate su Android 16

Google sta investendo sempre di più nel settore dei tablet, ma il lavoro da fare è ancora tanto. Consentire la personalizzazione delle scorciatoie da tastiera potrebbe migliorare l’esperienza d’uso e rendere Android più competitivo rispetto ad altri sistemi operativi. Apple, per esempio, offre già un’ampia gamma di personalizzazioni per iPadOS, e questa novità potrebbe ridurre il divario tra le due piattaforme.

Attualmente, gli utenti avanzati ricorrono a soluzioni alternative per modificare le scorciatoie da tastiera, ma un supporto nativo renderebbe il processo più accessibile a tutti. Non resta che attendere le prossime beta di Android 16 per scoprire se e come questa funzione verrà implementata. Se confermata, potrebbe rappresentare un grande passo avanti per l’uso di tastiere fisiche su dispositivi Android, in questo modo i device diventerebbero ancora più versatili e facilmente utilizzabili da tutti i consumatori che non sono interessati al solo utilizzo classico.