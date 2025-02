Problemi di audio su Apple Watch Series 10: cosa succede?

L’Apple Watch Series 10, l’ultimo smartwatch di punta di Apple, sta facendo parlare di sé per un problema allo speaker che sta causando non poca frustrazione tra gli utenti. Molti segnalano che, dopo un periodo variabile di utilizzo, l’altoparlante inizia a emettere suoni distorti, ovattati o addirittura gracchianti, compromettendo l’esperienza d’uso per chiamate, musica e notifiche.

Malfunzionamento speaker su Apple Watch Series 10

Negli ultimi mesi, il numero di segnalazioni su forum e social network è aumentato, facendo emergere quello che sembra essere un difetto ricorrente. Alcuni utenti hanno notato un progressivo peggioramento della qualità audio fino a rendere lo speaker quasi inutilizzabile. La questione preoccupa in particolare chi ha scelto il dispositivo per la sua affidabilità e qualità costruttiva.

Apple, al momento, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sul problema e non è chiaro quanti dispositivi siano realmente coinvolti. Tuttavia, le numerose testimonianze suggeriscono che non si tratti di casi isolati. Alcuni utenti, dopo aver ottenuto un modello sostitutivo in garanzia, hanno riscontrato lo stesso malfunzionamento nel giro di poche settimane, facendo ipotizzare che il difetto possa essere legato a un problema di progettazione e non a una singola partita di dispositivi difettosi.

Molti hanno tentato soluzioni fai-da-te, ipotizzando che l’accumulo di umidità o residui di lozioni per le mani potesse influenzare il funzionamento dello speaker. Alcuni hanno provato a usare la funzione Water Lock dell’Apple Watch per espellere eventuali infiltrazioni d’acqua, ma senza successo. Questo alimenta il sospetto che il problema sia più profondo e legato a un difetto hardware piuttosto che a fattori esterni.

Apple in passato ha risolto problemi diffusi con programmi di assistenza gratuiti o aggiornamenti software, ma non è ancora chiaro quale sarà l’approccio per questo specifico malfunzionamento. Se la causa fosse software, un aggiornamento di watchOS potrebbe bastare a risolverlo. Tuttavia, le testimonianze di utenti che hanno visto il problema ripresentarsi su dispositivi nuovi lasciano pensare a una questione strutturale più complessa.

Nel frattempo, chi è colpito dal problema può aggirarlo utilizzando AirPods o altri dispositivi audio Bluetooth per le chiamate e la riproduzione musicale. Tuttavia, questa è solo una soluzione temporanea. Il silenzio di Apple su questa vicenda potrebbe diventare un problema per l’azienda, rischiando di minare la fiducia degli utenti in uno dei suoi prodotti di punta.