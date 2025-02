Kena Mobile: Le offerte imperdibili di febbraio 2025

Kena Mobile continua a proporre soluzioni vantaggiose. In particolare per chi desidera un piano tariffario ricco di gigabyte e minuti illimitati a costi contenuti. Anche per questo mese di febbraio 2025, l’operatore presenta una serie di offerte che si adattano a diverse esigenze. Sia per chi effettua la portabilità da altri operatori, sia per chi sceglie un nuovo numero.

Kena Mobile: soluzioni flessibili per ogni necessità

La promo base parte da 4,99€ al mese. Essa include 100GB di traffico dati, chiamate senza limiti e 200 SMS. Per chi però necessita di maggiore capacità di navigazione, sono disponibili anche promozioni che arrivano fino a 330GB al prezzo di 9,99€. Alcune delle quali includono il primo mese gratuito, oltre a un’attivazione senza costi aggiuntivi. Altre, invece, sono vincolate alla ricarica automatica, una soluzione che garantisce continuità e praticità.

Oltre ai pacchetti standard, Kena Mobile propone opzioni mirate per chi ha esigenze specifiche. Tra queste, vi è DOMOKENA. Ovvero l’offerta pensata per i dispositivi smart e che prevede 500MB di dati al costo di 1,99€ al mese. È prevista però una spesa di attivazione di 8€. Per chi ha bisogno solo di chiamate, esiste un piano dedicato con minuti illimitati. Esso prevede 1GB di traffico dati e 200 SMS a 4,99€ al mese. In alternativa, invece, chi è interessato esclusivamente a una connessione internet può attivare la soluzione da 400GB, disponibile per i nuovi numeri a 11,99€ al mese. Mentre l’attivazione e la consegna della SIM sono gratuite.

Kena Mobile si conferma così un punto di riferimento per chi cerca una connessione veloce e un servizio affidabile a prezzi vantaggiosi. Tutti i dettagli sulle promozioni in corso sono consultabili facilmente sul sito ufficiale dell’operatore. Su cui è possibile anche verificare la compatibilità con il proprio gestore e attivare l’offerta più adatta alle proprie esigenze personali o professionali. Tutto in pochi e semplici click.