Instagram sta testando una funzione di cui forse non vi siete accorti

C’è sempre molta attenzione intorno agli aggiornamenti che Meta rilascia per le sue piattaforme principali, tra cui c’è ovviamente anche Instagram. Proprio nelle ultime ore infatti si sta notando la novità arrivata con il nuovo aggiornamento che garantisce a tutti la possibilità di identificare e segnalare in privato i commenti per così dire “poco graditi”. Contrariamente a quanto si vede, il tasto in questione non è un “Non mi piace” tradizionale.

A differenza di YouTube o Reddit, dove i voti negativi possono influenzare la popolarità di un contenuto, su Instagram non ci sarà un conteggio pubblico, e chi ha scritto il commento non riceverà alcuna notifica se viene segnalato in questo modo.

L’obiettivo di Instagram è chiaro: migliorare l’esperienza nei commenti

Secondo Adam Mosseri, responsabile di Instagram, la funzione nasce con l’obiettivo di rendere l’ambiente dei commenti più positivo. L’idea è che i commenti segnalati come negativi possano essere spostati più in basso, riducendone la visibilità e favorendo conversazioni più costruttive.

Da tempo i social network cercano soluzioni per contrastare i commenti tossici senza compromettere la libertà di espressione. Il rischio dei pulsanti “Non mi piace” pubblici è quello di essere utilizzati in modo improprio, per screditare opinioni diverse o innescare attacchi di massa. Il sistema di Instagram, invece, punta su una gestione più discreta, che potrebbe evitare questi problemi.

Funzionerà davvero? Ai posteri l’ardua sentenza

Il successo di questa funzione dipenderà da diversi fattori intorno ai quali girano alcune domande:

Sarà davvero efficace nel ridurre i commenti negativi?

Gli utenti capiranno come funziona e lo utilizzeranno in modo corretto?

Questa modifica renderà l’esperienza su Instagram più piacevole?

Se il test avrà esito positivo, la funzione potrebbe diventare un nuovo standard per la moderazione dei commenti, spingendo anche altre piattaforme a seguire questa strada.

Per chi cerca un’esperienza sui social con meno negatività, questa novità potrebbe rappresentare un passo avanti importante. Se davvero aiuterà a migliorare il tono delle conversazioni, potrebbe essere una delle migliori aggiunte a Instagram degli ultimi tempi.