Instagram ha annunciato un’importante trasformazione al design della griglia dei profili. L’obiettivo di questa modifica è quello di consentire una visualizzazione più fedele di foto e video, anche se porta alla perdita dell’identità della piattaforma.

Instagram: Addio agli iconici quadrati nella pagina profilo

Instagram sta per rivoluzionare il suo design abbandonando i classici quadrati e rimpiazzandoli con dei semplici rettangoli. L’annuncio è arrivato tramite una Storia del CEO Adam Mosseri, il quale ha dichiarato che il cambiamento sarà graduale a partire dal fine settimana. Lo scopo di questo aggiornamento è quello di dare più importanza a foto e video, che recentemente sono diventati sempre più dei contenuti verticali. In questo modo si può migliorare l’esperienza visiva, evitando tagli o adattamenti forzati.

Questa trasformazione della famosa griglia, a cui tutti si erano oramai abituati, ha generato alcune critiche. Infatti, Fotografi e Creatori di Contenuti, che avevano organizzato accuratamente le griglie basandosi proprio su l’iconico formato quadrato, dovranno adattarsi al nuovo design, e lavorare per modificare l’estetica dei loro profili. Per farlo, però, ci sarà tempo siccome, come già menzionato, il cambiamento sarà rilasciato gradualmente.

Questa modifica era, in parte, iniziata un po’ di tempo fa, più precisamente ad agosto. Infatti già in quel mese, Instagram aveva avviato dei test limitati del nuovo formato. Adesso però, sembra essere effettivo, ed alcuni utenti hanno già potuto notare come le immagini quadrate mostrano bande nere per adattarsi a questo nuovo layout.

Ma questa non è l’unica novità a cui ha lavorato Instagram, siccome ci sono altre funzioni volte alle interazioni tra utenti. Infatti, oltre ad un cambio nella politica di moderazione indotto da Meta, è stato introdotto un cambio radicale al Feed Reels. Sarà quindi possibile vedere una sezione dedicata ai video apprezzati dagli amici. In questo modo sarà possibile scoprire contenuti più in linea con i propri gusti e trend preferiti.