Android 16: utenti Pixel imbestialiti, un bug riavvia lo smartphone durante le chiamate

Chi sta testando Android 16 su un Pixel 7 potrebbe avere a che fare con un problema piuttosto fastidioso: il telefono si riavvia improvvisamente durante le chiamate. A segnalare la questione sono diversi utenti, ma non è ancora chiaro quanto il bug sia diffuso.

Diverse segnalazioni sono arrivate in queste ore sul web, soprattutto sul celebre social Reddit. Qui gli utenti si stanno lamentando di un problema molto grave, in quanto io riavvio potrebbe capitare più volte al giorno. Alcuni utenti riferiscono di essersi trovati in questa situazione anche 4 o 5 volte, con un intervallo di 10 chiamate. Altre persone riferiscono invece di uno spegnimento che varia tra intervalli tra i 3 e i 7 minuti da quando comincia la telefonata.

Android 16 e il bug sui Google Pixel: effetti collaterali e possibili cause

Oltre ai riavvii improvvisi, sembra esserci un altro inconveniente: la cronologia delle chiamate viene cancellata ogni volta che il telefono si spegne da solo. Il problema sembra essere collegato alla build BP22.250103.008, che potrebbe essere la responsabile di questi malfunzionamenti.

I modelli coinvolti sono appartenenti al vecchio corso Pixel, ecco la lista:

Pixel 7a (6,1 pollici – 2400×1080 px);

(6,1 pollici – 2400×1080 px); Pixel 7 (6,3 pollici – 2400×1080 px);

(6,3 pollici – 2400×1080 px); Pixel 7 Pro (6,7 pollici – 3120×1440 px).

La risposta di Google agli utenti e cosa bisogna fare

Google non è rimasta in silenzio e ha confermato il problema dandogli peraltro una priorità non di primo livello. L’azienda americana infatti non ritiene il bug critico, ma ciò non vuol dire che non ci stia lavorando. Al momento tutto quello che bisogna fare è attendere un aggiornamento che risolva il problema.

Tutte le segnalazioni sono state raggruppate in un thread sull’Issue Tracker, dove gli utenti possono seguire eventuali novità sul fix.

Le versioni Beta di Android tendono ad essere piuttosto stabili, ma questo caso dimostra che i bug critici possono comunque presentarsi. Installare una versione di prova su un telefono principale comporta sempre qualche rischio, quindi chi non vuole problemi farebbe meglio ad aspettare la release ufficiale prima di aggiornare.