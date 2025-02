Galaxy S25 Ultra, i punti di forza del flagship Samsung secondo iFixit

Il team di iFixit ha effettuato un teardown completo del Galaxy S25 Ultra, il nuovo smartphone top di gamma di Samsung. Il gigante coreano non ha mai realizzato dei dispositivi che brillassero per facilità di riparazione, ma con questo nuovo device la situazione è cambiata.

Gli addetti allo smontaggio sono rimasti colpiti dalla scelta di Samsung di semplificare la costruzione interna. Il Galaxy S25 Ultra si preannuncia essere uno degli smartphone coreani più facili da smontare e riparare proprio in virtù di questi cambiamenti.

In particolare, il video del teardown evidenzia alcuni aspetti che rendono il device così interessante. L’azienda ha scelto di adottare un display OLED piatto che è nettamente più economico e facile da sostituire rispetto ai pannelli curvi.

Lo smontaggio di Galaxy S25 Ultra effettuato da iFixit ha permesso di evidenziare quali sono i miglioramenti rispetto alle precedenti generazioni

Inoltre, Samsung ha reso la rimozione e la sostituzione della batteria più semplice che in passato. Invece di utilizzare la colla per tenere in posizione il componente, sono presenti quattro linguette adesive che possono venir via senza lasciare traccia di colla o complicare la vita ai riparatori.

Questo nuovo approccio semplifica la sostituzione della batteria, anche da utenti non esperti, una situazione che potrebbe verificarsi allo scadere della garanzia legale. Infatti, la batteria è soggetta ad usura e sostituirla con una unità più nuova potrebbe donare nuova vita al device anche dopo molti anni di utilizzo.

Altro punto di forza è sicuramente il comparto fotocamere con le ottiche completamente modulari. I quattro moduli sono indipendenti e, in caso di danni, è possibile sostituire solo l’ottica non funzionante senza doverle rimuovere tutte. Questa scelta, oltre che per una questione di semplicità, va ad ottimizzare i costi di riparazione.

Nonostante questi elementi certamente a favore del diritto di riparazione, non per tutte le componenti si ha facile accesso. Alcuni elementi, come la fotocamera frontale, sono saldamente incollati, e rimuoverli richiede tempo, pazienza e attrezzature adeguate. Inoltre, la disponibilità di pezzi è attualmente limitata come le guide che spiegano i passaggi per procedere allo smontaggio in sicurezza.