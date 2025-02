Vodafone continua con le Silver, si parte da 7 € al mese: ci sono 200 GB

La qualità sta a Vodafone così come il risparmio sta ai gestori virtuali, anche se in questo caso c’è qualcosa da registrare. Stando a quanto riportato infatti il provider anglosassone è sceso in campo con offerte molto vantaggiose che costano poco e offrono il meglio.

Vodafone propone due offerte convenienti per chi arriva da Iliad o operatori virtuali (esclusi ho. Mobile e Kena). Le tariffe Silver 100 e Silver 150 includono tanti Giga in 4G, oltre a minuti illimitati e 200 SMS. Un’opzione in più? Con il servizio Smart Pay, si possono ottenere 50 GB extra senza costi aggiuntivi.

Le offerte Vodafone Silver disponibili in questo momento

Silver 100 : 100 GB in 4G a 7,99€ al mese ;

: 100 GB in 4G a ; Silver 150: 150 GB in 4G a 9,99€ al mese.

Entrambe garantiscono minuti illimitati e 200 SMS e offrono il primo mese a 5€, invece del costo standard. Ciò significa che il primo mese sarà in promozione per poi passare al prezzo pieno indicato poco più in alto.

Come ottenere 50 GB extra gratis: bisogna scegliere SmartPay

Chi sceglie una delle offerte Vodafone Silver può aumentare i Giga attivando Smart Pay, il servizio che permette di pagare il rinnovo automatico dal conto corrente o con carta di credito. Con questa opzione gratuita, i Giga inclusi salgono rispettivamente a 150 al mese e a 200 al mese.

Come attivare le offerte di Vodafone

Le promo sono attivabili solo per chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO, con richiesta online o nei negozi dell’operatore. Una volta completata la portabilità, il servizio sarà attivo senza vincoli né costi nascosti.

Vodafone conferma così la sua strategia di offerte ricche di Giga con un primo mese agevolato e la possibilità di ottenere ancora più dati senza spese aggiuntive. Si tratta quindi dell’ennesima prova di forza da parte del gestore colorato di rosso che intende dominare il mese di febbraio ma non solo. Vedremo nelle prossime settimane quali saranno i riscontri.