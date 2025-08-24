IliadNewsOperatori Telefonici

Ben tre offerte sono disponibili sul sito ufficiale di Iliad, tutte appartenenti alla stessa gamma delle promo TOP.

Iliad batte Vodafone e TIM con le sue TOP fino a 300GB in 5G

Il mercato mobile continua a essere molto competitivo e Iliad mantiene la propria linea fatta di trasparenza e prezzi che non cambiano nel tempo. In questo momento il gestore francese propone tre offerte principali, ognuna pensata per coprire esigenze diverse, tutte accomunate da chiamate e messaggi illimitati.

Tre soluzioni tra 7,99€ e 11,99€ al mese

L’offerta più accessibile è la TOP 150 PLUS, disponibile a 7,99€ al mese. Il pacchetto include 150 giga in 4G per navigare in Italia e 20 giga da utilizzare in Europa. Una scelta adatta a chi vuole restare su un budget contenuto senza rinunciare a un bundle dati importante.

Il passo successivo è la TOP 250 PLUS, che a 9,99€ mensili mette a disposizione 250 giga in 5G, insieme a 25 giga in Europa. Il prezzo resta stabile e permette di navigare con velocità superiori, caratteristica che in molti casi può fare la differenza.

La più completa è la TOP 300 PLUS, che al costo di 11,99€ al mese offre 300 giga in 5G, chiamate e SMS senza limiti e un pacchetto aggiuntivo per l’Europa. È la proposta più ricca della serie, dedicata a chi vuole il massimo possibile in termini di traffico.

Condizioni per nuovi e già clienti

Tutte le offerte Iliad hanno la caratteristica di durare per sempre allo stesso prezzo, senza rimodulazioni. Possono essere scelte sia dai nuovi clienti sia da chi è già utente Iliad, ma in questo caso occorre che l’offerta attiva abbia un costo inferiore rispetto a quella che si desidera attivare. Il contributo iniziale è uguale per tutte: 9€, comprensivi della SIM, da pagare solo al momento della sottoscrizione.

La filosofia resta quella che ha permesso a Iliad di conquistare milioni di utenti: semplicità, chiarezza e pacchetti dati sempre più generosi per chi naviga quotidianamente. Effettivamente questo gestore si è dimostrato fin dal primo momento nel 2018 ciò che gli utenti desideravano e si sta confermando tale anno dopo anno.

