Vodafone Internet Unlimited: 22,90€ per internet e chiamate!

Vodafone offre un’opportunità interessante per i suoi clienti già attivi sulla rete mobile, permettendo di attivare la rete fissa a un prezzo vantaggioso. La proposta è disponibile esclusivamente online e permette di usufruire di una connessione internet illimitata, con velocità fino a 2,5 Gigabit/s, a seconda della copertura della propria zona, al costo mensile di 22,90€. La vera novità dell’offerta è che il costo di attivazione iniziale, che normalmente ammonta a 39,90€, viene ridotto a 19,95€ se l’attivazione avviene online o tramite il servizio “Ti richiamiamo noi”.

Rete fissa Vodafone a prezzo imbattibile

Il piano prevede anche un costo di attivazione rateizzato di 5€ al mese per 24 mesi, che viene incluso nel prezzo mensile dell’offerta, senza aumenti. Dopo il periodo di 24 mesi, il cliente continuerà a pagare lo stesso importo mensile, senza costi aggiuntivi. Tuttavia, nel caso in cui il cliente decida di recedere prima della fine dei 24 mesi, sarà richiesto il pagamento delle rate residue. Una volta attivata la linea fissa, il servizio è garantito grazie al modem Wi-Fi Optimizer, che assicura una connessione stabile e ad alte prestazioni. Inoltre, la funzione “Sempre Connessi” entra in gioco nel caso in cui si verifichino brevi interruzioni della rete fissa, attivando automaticamente la rete mobile tramite la SIM Vodafone. Questo sistema permette di continuare a navigare senza interruzioni, senza bisogno di intervenire manualmente.

Per chi attiva l’offerta online, oltre alla connessione internet, sono incluse anche le chiamate illimitate da telefono fisso verso numeri fissi e mobili nazionali. In aggiunta, i clienti che attivano la rete fissa riceveranno una SIM dati con 15 GB al giorno, utilizzabile fino all’attivazione del servizio fisso. Una volta attivata la linea fissa, questa SIM dati avrà a disposizione 50 GB al mese, per continuare a navigare da qualsiasi dispositivo senza costi aggiuntivi. Tuttavia, se la linea fissa viene disattivata, la SIM dati sarà anch’essa disabilitata. Questa offerta rappresenta una proposta conveniente per chi cerca una connessione internet veloce e senza limiti, insieme a vantaggi aggiuntivi come le chiamate illimitate e una SIM dati.