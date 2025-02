Torna in WindTre, nuova promo bomba con 220 GB

L’operatore telefonico italiano WindTre pensa spesso ai suoi ex clienti e cerca spesso di farli tornare proponendo delle iniziative piuttosto interessanti. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha deciso di deliziare questi ex clienti con l’attivazione di una super offerta bomba. Quest’ultima si chiama WindTre GO 220 XXS 5G e, come suggerisce il nome, arriva ad includere tantissimi giga per navigare senza pensieri. Vediamo qui di seguito i dettagli.

WindTre tenta i suoi ex clienti con una super offerta mobile pazzesca

In questi ultimi giorni alcuni ex clienti dell’operatore telefonico italiano WindTre potranno attivare sul proprio numero un’offerta di rete mobile davvero eccezionale. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata WindTre GO 220 XXS 5G. Si tratta di una promo che arriva ad offrire davvero tanto ogni mese ma non solo.

Un’altra delle cose interessanti è il suo prezzo. Gli ex clienti che decideranno di attivarla, infatti, dovranno sostenere un costo per il rinnovo davvero bassissimo pari a soli 4,99 euro al mese. Gli utenti potranno eventualmente scegliere di pagare o tramite credito residuo o tramite metodo di pagamento automatico Easy Pay. Secondo quanto è emerso, l’operatore sta proponendo l’attivazione di questa offerta soltanto ai suoi ex clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali.

Per farlo, bisognerà recarsi presso uno dei negozi fisici autorizzati dell’operatore. Come spesso succede, gli ex clienti stanno ricevendo una apposita comunicazione da parte dell’operatore tramite una nuova campagna SMS. Come riportato i colleghi di Mondomobileweb.it, ecco uno degli sms inviati dall’operatore ai suoi ex clienti.

“Passa a WINDTRE con un’offerta 5G! 220GIGA, 100SMS e minuti illimitati a 4,99E/mese. Attivazione 0E e SIM 0E in negozio entro il 16/02. Costi, condizioni, copertura e privacy su windtre.it/g220xxs5gecm2”.

Con WindTre GO 220 XXS 5G, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a ben 220 GB di traffico dati per navigare con me nuove reti di quinta generazione. Gli utenti avranno anche a disposizione minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 100 sms da inviare verso tutti i numeri.