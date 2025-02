San Valentino: EXPERT ha i regali perfetti per te anche se sei in ritardo

Hai dimenticato che oggi è San Valentino? Niente paura, perché Expert ha tutto ciò che serve per farti fare una bella figura. Che si tratti di regali tech o beauty, il negozio è pieno di sorprese pronte a conquistare il cuore del tuo partner. E se pensavi di dover spendere una fortuna, ti sbagli di grosso! Le promozioni sono così convenienti che sarà difficile scegliere solo un regalo. Avrai tantissimissima scelta!

Expert per doni tech e magici

Perché non sorprendere il tuo partner con un iPhone 15 da 128 GB? Il modello nero è elegante e da Expert costa appena 749 euro. Puoi davvero sbagliare con un regalo così? È il perfetto mix tra stile e funzionalità. Se invece hai accanto un appassionato di sport, lo Apple Watch SE GPS con cassa da 44 mm è ideale per monitorare ogni allenamento. In promo a 259,90 euro, è un accessorio che farà super happy ogni amante della forma fisica. Non dimentichiamo gli AirPods Pro di seconda generazione con custodia MagSafe USB-C, un regalo che combina tecnologia e comodità. Al prezzo da Expert di 229,90 euro, saranno perfetti per chi ama immergersi nella musica. Preferisci un’idea beauty? Il Dyson Airstrait, che asciuga e liscia i capelli in un solo gesto, è il sogno di ogni appassionato di bellezza. Da Expert lo trovi in offerta wow a 429 euro. Quanto sarebbe felice la tua metà di riceverlo?

Per qualcosa di più pratico, il Philips Shaver serie 8000 è un ottimo rasoio per una rasatura impeccabile. Il prezzo in esclusiva da Expert? 159 euro. Se invece vuoi puntare sulla cura dei denti, lo Oral-B iO 3 a 69,90 euro è lo spazzolino elettrico che unisce innovazione e benessere. Hai un budget ridotto? Niente panico! La piastra Remington Pro-Ceramic Extra, in offerta al prezzo wow da Expert 29,90 euro, è un regalo perfetto per chi ama avere capelli sempre in ordine. Cosa aspetti? Le offerte finiscono in fretta e oggi è San Valentino. Scegli il regalo che farà battere il cuore! Vai sul sito e approfitta ora o metti il turbo e vai in store.