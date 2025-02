Amazon: sconto ASSURDO sul Samsung Galaxy Tab A9

Uno dei migliori tablet Android di casa Samsung viene proposto su Amazon in questi giorni con un risparmio davvero molto interessante, almeno rispetto al listino e tutti gli altri modelli in commercio. Stiamo parlando di Samsung Galaxy Tab A9, un tablet che presenta un display da 8,7 pollici di diagonale, caratterizzato dalla tecnologia TFT LCD, con risoluzione relativamente elevata, e cornici sufficientemente sottili.

Il processore è il MediaTek MT8781, octa-core che viene completato dalla presenza di una configurazione con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna (espandibile con l’ausilio di una microSD), il tutto viene mosso dalla presenza di una batteria di 5100mAh, che riesce a garantire una autonomia decisamente superiore al normale, proprio per poter utilizzare il prodotto per lunghe giornate, prima di dover ricorrere alla ricarica. Il sistema operativo è Android 13, impreziosito però dalla presenza della personalizzazione grafica One UI, una delle migliori in circolazione.

Samsung Galaxy Tab A9: offerta mai vista in esclusiva assoluta

Il Samsung Galaxy Tab A9 viene da molti considerato come il miglior tablet in termini di rapporto qualità/prezzo, anche partendo dal listino originario di soli 189 euro, cifra che comunque Amazon ha pensato di ridurre a 129 euro negli ultimi 30 giorni, per poi scendere in questo periodo di altri 10 euro, fino a soli 119 euro. Ordinatelo al seguente link.

Il prodotto è stato lanciato sul mercato nel corso del 2023, segnale che è un device relativamente recente, con possibilità di installare le ultime versioni del sistema operativo Android, adattandolo perfettamente agli standard richiesti degli utenti. All’interno della confezione, come da prassi nell’ultimo periodo, è assente qualsiasi alimentatore per il collegamento alla presa a muro, potete avere solo il cavo USB-C per la ricarica.