Pixel 9a: le cover ufficiali confermano il design definitivo

Le ultime indiscrezioni trapelate online suggeriscono che il Pixel 9a potrebbe arrivare sul mercato internazionale il 26 marzo. Ma i preordini sono aperti già dalla settimana precedente. Anche se Google non ha ancora annunciato ufficialmente la data di uscita, le numerose immagini trapelate negli ultimi giorni sembrano confermare che il lancio sia imminente.

Specifiche e aspettative: Pixel 9a sarà un vero campione di incassi?

Tra i dettagli emersi, emergono le cover originali Google. Le quali rivelano ulteriori conferme sul design dello smartphone. Le custodie, pubblicate in esclusiva da Android Authority, mostrano una struttura protettiva con un taglio asimmetrico sulla parte superiore. Necessario probabilmente per ospitare la doppia fotocamera posteriore. All’interno, la superficie in microfibra riporta il logo Pixel. Mentre all’esterno, la classica “G” di Google è incisa al centro del rivestimento in silicone.

Le cover saranno disponibili in quattro colorazioni. Ovvero, Peony (rosa), Obsidian (nero), Iris (porpora) e Porcelain (bianco). Queste varianti cromatiche potrebbero suggerire anche le possibili colorazioni dello smartphone. Anche se non vi sono ancora conferme ufficiali su questo punto.

Probabili caratteristiche tecniche e anticipazioni

Oltre alle immagini delle cover, sono stati diffusi anche nuovi dettagli tecnici sul Pixel 9a. Lo smartphone, infatti, dovrebbe montare un display OLED da 6,28”, con una luminosità di picco di 2.700nit. Così da garantire una visibilità ottimale anche in ambienti molto luminosi.

Il cuore del dispositivo sarà il processore Google Tensor G4. Al quale si affianca un chip di sicurezza TitanM2. Per quanto riguarda la memoria, si parla di 8GB di RAM LPDDR5X, con due varianti di archiviazione. Ovvero 128GB e 256GB UFS 3.1.

Il comparto fotografico vedrà una doppia fotocamera posteriore. Con sensore principale da 48MP e un ultra-grandangolare da 13MP. La camera anteriore sarà da 13 MP. Anche l’autonomia sembra promettente. Si parla infatti di una batteria da 5.100mAh, con supporto alla ricarica cablata da 23W e wireless da 7,5W.

Pixel 9a avrà anche la certificazione IP68, che lo renderà resistente a polvere e acqua. Il prezzo atteso sarà di 549€ per la versione da 128GB e 649€ per quella da 256GB.

Oltre alle specifiche, Google potrebbe includere nel pacchetto anche un’interessante promozione. Come tre mesi di YouTube Premium gratuiti.