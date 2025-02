Il pesante down del PSN sottolinea un problema finito sotto il tappeto

Il down verificatosi lo scorso 8 febbraio per quanto riguarda il PlayStation network, ha portato ad uno dei più grandi disservizi della storia di PlayStation, tutti i server di autenticazione delle licenze e di verifica di accoppiamento di queste ultime sono andati completamente Down non consentendo agli utenti di giocare i pro propri titoli presenti in digitale o sotto formato disco, ma non è tutto anche il sistema che autenticava l’accoppiamento tra PlayStation 5 Slim o Pro e il suo lettore ottico ha smesso di funzionare non consentendo agli utenti che in quel momento avevano intenzione di abbinare un lettore ottico appena acquistato alla propria console di effettuare il processo.

Un problema in prospettiva

Questi problemi appena riscontrati, ovviamente a prima vista sembrano cose di poco conto, una volta ristabilita la connessione e il funzionamento dei server infatti tutto è tornato a funzionare senza problemi, ciò però nonostante tutto apre ad una riflessione che deve sicuramente coinvolgere utenti ma anche le aziende stesse, pensate infatti a cosa accadrebbe se i server e i servizi online che si occupano di gestire questa tipologia di accoppiamento autenticata dovessero un giorno cessare di funzionare, un utente qualunque non potrebbe più montare il proprio lettore ottico sulla propria console da salotto, oppure potrebbe non poter più accedere ai propri titoli salvati online.

di conseguenza la riflessione che deve scattare deve nascere dalla consapevolezza che il digitale sicuramente offre una semplificazione godibile e necessaria di svariate procedure, ma allo stesso tempo deve essere riformata, non si può più pensare che acquistare un titolo online corrisponda ad acquistare una licenza d’uso dal momento che poi, se i servizi che si occupano di offrire l’autenticazione e l’accesso ai titoli chiudono si perde anche la possibilità di giocarli, qualcosa deve sicuramente cambiare e gli utenti questo lo sanno dal momento che sono già numerose le proteste verso le aziende che si occupano di gestire e distribuire i videogiochi.