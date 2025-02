RTX 5090 fondono: il problema sembra essere legato al cavo di alimentazione

A quanto pare, dopo quanto accaduto con la scheda RTX 4090, la storia si sta ripetendo con la sorella maggiore RT X 50 90, un utente ha infatti segnalato la fusione del cavo di alimentazione da entrambe le parti, sia dal lato della scheda sia dal lato del cavo stesso, si tratta di un problema ovviamente legato ad elevate temperature raggiunte da queste estremità che fanno da collegamento diretto tra le componenti che assorbono energia, in primis viene da pensare che la causa sia la scheda stessa che magari consuma troppo portando a una produzione di calore eccessiva, non è così, il problema risulta essere il connettore 12VHPWR, il quale già in passato aveva sofferto di questa problematica, se non inserito veramente alla perfezione da come risultato la fusione dei connettori con danni anche gravi soprattutto alla scheda video, scopriamo insieme perché succede questo.

Il cavo è il problema

Per capire il problema Risulta indispensabile comprendere meglio il design di funzionamento di questa tipologia di connettore, nello specifico questo connettore presenta un design a 6+6 pin per l’alimentazione e la massa con 4 pin di segnale che definiscono la potenza (150 W, 300 W, 450 W o 600 W).

Passando alla fisica abbiamo dunque il caso della scheda che assorbe 600W, dunque trattandosi di 12 V avremo un’intensità di corrente di 50 ampere distribuita equamente nei 12 Pin che dunque sopportano 12 V e 8,3 ampere, ovviamente chi si occupa di produrre questi cavi non è uno sprovveduto e si è preoccupato di offrire loro determinati tassi di tolleranza, i cavi in questione infatti sopportano fino a 18 ampere e i pin arrivano fino a 9,5 ampere.

Nel momento in cui però il connettore non viene inserito nel modo giusto e alcuni Pin sono collegati bene e altri sono collegati male, le resistenze di questi ultimi cambiano e aumentano, di conseguenza questi condurranno meno corrente e obbligheranno gli altri Pin a compensare trasportandone di più, ciò porterà ovviamente i valori a superare la soglia di tolleranza dando come risultato per l’appunto la fusione dei Pin stessi.

Ciò lascia capire bene perché è importante collegare in modo perfetto i cavi di alimentazione e soprattutto utilizzare i cavi di qualità che non siano piegati, la resistenza di un cavo o di un Pin dipende dal modo in cui quest’ultimo è collegato ma anche dallo spessore del cavo, un cavo più sottile offre più resistenza e dunque fa aumentare le temperature, segno che dunque puntare su un cavo di qualità e indispensabile.