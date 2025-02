Microsoft: l’uso dell’AI sul lavoro è deleterio

Lo sviluppo dell’intelligenza artificiale sta cambiando il mondo tech e non solo. Di recente, anche il settore lavorativo sta affrontando importanti modifiche a causa dell’AI. La nuova tecnologia promette vantaggi importanti per la produttività e l’efficienza. A cambiare sono le modalità stesse di lavoro. Ciò attraverso l’uso di modelli AI avanzati. Come ChatGPT e DALL-E. A tal proposito, molte aziende stanno accogliendo tali tecnologie con entusiasmo. Eppure, un nuovo studio condotto da ricercatori di Microsoft e della Carnegie Mellon University lancia un campanello d’allarme. L’uso eccessivo di AI generativa potrebbe avere conseguenze inattese. Come il declino del pensiero critico tra i lavoratori.

Nuovo studio Microsoft lancia un allarme sull’uso dell’AI

Lo studio ha analizzato l’uso dell’intelligenza artificiale in diversi settori. A tal proposito, è stato osservato che l’affidarsi a tali strumenti sta riducendo l’impegno cognitivo dei lavoratori. In pratica, quando gli individui si affidano troppo all’AI per compiti ripetitivi, tendono a perdere il proprio giudizio critico. Diminuendo così la loro preparazione mentale ad affrontare determinate situazioni. Il rischio, quindi, non è solo l’automazione di processi. Ma anche la perdita di abilità fondamentali che permettono di prendere decisioni ponderate.

I ricercatori sottolineano che l’AI generativa può essere un valido supporto. Ma la chiave per un uso efficace risiede nel modo in cui essa viene integrata nei processi lavorativi. Non si tratta solo di delegare compiti, ma di progettare strumenti che stimolino il pensiero critico. Le aziende, dunque, si trovano di fronte a una sfida importante. Adottare strumenti avanzati senza compromettere le competenze cognitive dei dipendenti. Un approccio ben ponderato dovrebbe comprendere l’investimento in formazione, affinché i lavoratori siano in grado di utilizzare l’AI in modo critico. Ovvero integrando il proprio giudizio nei processi decisionali. Un uso responsabile dell’AI potrà, infatti, garantire che le opportunità offerte dalla tecnologia vengano sfruttate senza compromettere la qualità stessa del lavoro umano.