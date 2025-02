Google migliora l’interazione con Gemini AI su Android: tastiera attivata automaticamente

Google sta distribuendo un aggiornamento per Gemini AI su Android, introducendo una nuova funzione che permette l’attivazione automatica della tastiera all’apertura dell’assistente. Questo miglioramento semplifica l’interazione con l’intelligenza artificiale, eliminando la necessità di attivare manualmente il metodo di input.

Un’esperienza d’uso più fluida

Fino a oggi, per digitare una richiesta su Gemini AI, gli utenti dovevano prima richiamare l’assistente e poi selezionare manualmente la tastiera. Con il nuovo aggiornamento, questa operazione diventa automatica, consentendo una digitazione più veloce e riducendo i passaggi necessari per interagire con l’intelligenza artificiale.

L’implementazione riguarda tutti i dispositivi Android compatibili con Gemini AI e si allinea agli sforzi di Google per rendere più intuitivo l’uso del suo assistente virtuale. La modifica si configura come un affinamento dell’interfaccia utente, migliorando l’integrazione dell’AI nelle funzioni quotidiane. L’attivazione automatica della tastiera non è solo una modifica estetica, ma un vero e proprio miglioramento funzionale. Google sta cercando di ridurre i tempi di attesa tra il richiamo dell’assistente e l’inizio della digitazione, rendendo il processo più immediato.

Questo cambiamento potrebbe risultare particolarmente utile per chi utilizza Gemini AI per compiti rapidi, come cercare informazioni, scrivere messaggi o eseguire operazioni complesse senza dover passare per l’input vocale.

L’aggiornamento è già in fase di rollout per alcuni utenti e sarà progressivamente disponibile per tutti i dispositivi compatibili. Google sta distribuendo la funzione tramite aggiornamento lato server, quindi non sarà necessario installare manualmente nuove versioni dell’app per riceverla.

Chi ancora non vede attiva la nuova funzionalità può provare a riavviare il dispositivo o cancellare la cache dell’app Gemini AI, poiché alcuni aggiornamenti richiedono una sincronizzazione con i server di Google per attivarsi completamente.

L’introduzione della tastiera automatica su Gemini AI per Android segna un ulteriore passo verso un’interazione più immediata e fluida con l’intelligenza artificiale di Google. Questa modifica riduce i passaggi necessari per digitare una richiesta, migliorando la praticità d’uso e l’efficienza dell’assistente virtuale. L’update è già in distribuzione e raggiungerà progressivamente tutti gli utenti, confermando l’attenzione di Google nel perfezionare l’integrazione dell’AI nel sistema operativo Android.