Amazon da SOGNO: sconto del 43% su Amazfit Active Edge

Occasione imperdibile per gli utenti che vogliono cercare di spendere poco o niente sull’acquisto di uno smartwatch, in questi giorni è infatti possibile pensare di acquistare un Amazfit Active Edge, dispositivo di ottima qualità, che viene scontato del 43% da parte di Amazon, così da renderlo facilmente accessibile ed acquistabile da parte del pubblico.

La prima cosa da sapere, nel caso in cui foste interessati all’acquisto, è che è perfettamente compatibile con qualsiasi sistema operativo in commercio, può quindi essere facilmente utilizzato sia con Android che con iOS, senza vincoli o modifiche alle funzioni cui è possibile accedere. Al suo interno è possibile trovare, come era lecito immaginarsi, il chip GPS per il controllo della posizione direttamente al proprio polso, senza doversi appoggiare sempre allo smartphone. In parallelo, è bene sapere che il device in questione non presenta la possibilità di installare alcuna SIM al suo interno, di conseguenza può essere utilizzato solo con bluetooth, e non connessione dati diretta.

Amazfit Active Edge: la promozione su Amazon

Una spesa così ridotta per l’acquisto di Amazfit Active Edge non la vedevamo da molto tempo, dovete sapere infatti che per l’acquisto dello stesso prodotto potrete spendere solamente 84,90 euro, con un risparmio del 43% sul listino di 149,90 euro. Per acquistarlo vi dovete collegare qui, ricordando che comunque è prevista la solita garanzia di 24 mesi, che copre tutti i difetti di fabbrica che si potrebbero riscontrare.

Il sistema operativo è Zepp OS, facile da utilizzare, dotato di interfacce grafiche molto chiare ed aperte a tutti, ma soprattutto poco energivoro. A conti fatti la batteria riesce a garantire una autonomia di 16 giorni di utilizzo consecutivo, con supporto all’utilizzo fino a 10ATM.