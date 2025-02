Microsoft elimina la guida per disinstallare Edge: ecco perché

Microsoft è finita al centro di una controversia riguardante una pagina ufficiale intitolata “How to Uninstall Microsoft Edge“. Quest’ultima ha suscitato numerose critiche da parte degli utenti. La pagina, pensata per guidare nel processo di disinstallazione del browser Edge su Windows 11, si è rivelata tutt’altro che utile. Anziché offrire istruzioni su come rimuovere Edge, la pagina presentava un approfondito confronto tra il browser di Microsoft e Google Chrome. Disamina in cui venivano evidenziate le presunte superiorità di Edge. Tale contenuto ha scatenato un’ondata di frustrazione tra gli utenti. Quest’ultimi si sono sentiti ingannati da una pagina che prometteva una guida utile, ma che si è rivelata un tentativo di dissuadere gli utenti dal disinstallare Edge.

Microsoft: la nuova guida non convince gli utenti

Nel confronto con Chrome, sono state messe in luce alcune caratteristiche distintive riguardo Edge. Come l’integrazione di Copilot, un assistente AI, e funzionalità esclusive come la gestione delle schede verticali. Eppure, molte di tali caratteristiche sono già disponibili su Chrome tramite estensioni. Ciò ha fatto sembrare il confronto meno obiettivo.

Microsoft ha, inoltre, sottolineato vantaggi come l’inclusione di Microsoft Designer per l’editing di immagini e strumenti di shopping. Anche se tali funzioni possono essere trovate facilmente in altri browser attraverso l’uso di estensioni. La pagina ha incluso anche un riferimento alla VPN gratuita di Edge, ma in molti hanno fatto notare che le alternative come ProtonVPN sono ben più flessibili e sicure.

La rimozione della pagina da parte di Microsoft, avvenuta subito dopo che la questione è stata sollevata dai media, ha portato ulteriori domande sulla trasparenza e sull’intento dell’azienda. Suddetta vicenda si inserisce in un contesto più ampio di critiche nei confronti di Microsoft. Le contestazioni riguardano le sue pratiche aggressive per promuovere Edge come browser predefinito. Tali comportamenti sono stati considerati un tentativo di limitare la libertà di scelta degli utenti. Suscitando preoccupazioni su come Microsoft gestisce la concorrenza nel mercato dei browser.