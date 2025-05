AI e grafica: creare immagini con Microsoft Designer è semplicissimo

La crescente implementazione dell’intelligenza artificiale ha portato diverse aziende del settore tech (ma non solo) e ottimizzare i servizi messi a disposizione degli utenti offrendo, di conseguenza, un’esperienza d’uso completamente migliore rispetto al passato. Tra gli ambiti in cui l’AI è diventata protagonista c’è proprio quello della grafica.

Se fino a qualche anno fa, dunque, creare progetti di graphic design era limitato solamente a utenti esperti del settore, oggi grazie a nuovi strumenti basati sull’intelligenza artificiale tutto diventa più semplice e più accessibile. Proprio per questo motivo oggi parliamo dell’applicazione di progettazione grafica chiamata Microsoft Design. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo alcuni dettagli.

AI: i dettagli di Microsoft Designer

Siete appassionati di grafica ma non avete mai trovato uno strumento in grado di rispondere alle vostre esigenze soprattutto in termini di semplicità di utilizzo? Con Microsoft Design tutto diventa più semplice e qualunque utente ha la possibilità di creare contenuti grafici e di modificarli usufruendo dell’aiuto dell’AI.

Con Microsoft Design la vostra immaginazione può finalmente spaziare tra le diverse funzionalità che vengono messe a disposizione. Non a caso, infatti, Microsoft Designer consente di creare progetti del tutto personalizzati. A partire dalla creazione di sfondi per il PC, alla realizzazione di collage in cui riunire tutte le foto di un viaggio con gli amici. Inoltre può essere utilizzato per creare un album da colorare ma anche biglietti di auguri e inviti per occasioni speciali.

Naturalmente non manca la possibilità di modificare immagini già esistenti sfruttando l’AI implementata in Microsoft Designer. Siete pronti per dare il via alla vostra immaginazione?

Ricordiamo infine che stiamo parlando di una soluzione che, se utilizzata nella versione base, non richiede la sottoscrizione di un abbonamento e può dunque essere utilizzata in modo completamente gratuito. Creare con l’AI diventa un gioco da ragazzi!