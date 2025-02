Kena: arriva la promo che può soddisfare davvero tutti

Se avete acquistato un nuovo smartphone e ora volete attivare una nuova promozione, sicuramente un provider che merita il vostro interesse è rappresentato da Kena mobile, l’operatore telefonico infatti vanta un bacino di clienti davvero molto ampio conquistato negli anni grazie alle proprie offerte ricchissime di caratteristiche davvero interessanti tra le quali sicuramente spicca la presenza di tantissimi giga di Internet ad un prezzo davvero competitivo, il provider nel corso degli anni è diventato un punto di riferimento proprio grazie alle sue offerte caratterizzate in primis da giga davvero in quantità incredibili, caratteristica che oramai è sempre presente nelle sue offerte di qualsiasi genere, recentemente proprio per restare sulla scia di questa politica il provider ha pubblicato online sul proprio sito ufficiale una nuova promozione che include tantissimi giga insieme ad altre caratteristiche davvero interessanti, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Offerta carica di giga

L’offerta appena pubblicata sul sito ufficiale di Kena mobile garantisce a chi decide di attivarla la bellezza di 130 GB di traffico dati in connettività 4G che aumentano addirittura a 230 se si decide di attivare il servizio di ricarica automatica, insieme ai giga di Internet sono poi disponibili 100 SMS verso tutti con minuti illimitati verso tutti, il prezzo mensile da pagare ammonta a 6,99 €, come se non bastasse l’attivazione sarà gratuita per chiunque deciderà di fornire i consensi commerciali, ma non è tutto, Kena fa anche un regalo agli utenti che decidono di usufruire di quest’offerta rendendo completamente gratuito il primo rinnovo.

Se dunque state cercando un’offerta che vi permetta di sfruttare tantissimi gigabyte di Internet ad un prezzo davvero accessibile, questa è la promo che fa per voi, tutto ciò che dovete fare e recarvi sul sito ufficiale del provider telefonico ed effettuare l’attivazione online in pochi semplici clic direttamente dal vostro pc, nulla di più semplice.