Fastweb propone una soluzione combinata conveniente per Internet e mobile

Fastweb ha lanciato una proposta che risponde alle esigenze di chi vuole una connessione Internet domestica veloce e un piano mobile con abbondante traffico dati. L’offerta, unisce il servizio fisso e quello mobile, e prevede un abbonamento a un prezzo mensile di 31,90€. Di questa cifra, 23,95€ vanno per la connessione Internet tramite fibra ottica FTTH, che offre una velocità massima di 2,5Gigabit. Mentre i 7,95€ sono per la SIM mobile, che include minuti illimitati e ben 150GB in 5G.

Fastweb: una soluzione per tutta la famiglia: vantaggi e caratteristiche

La proposta si rivolge a chi desidera una connessione stabile e rapida per casa. Insieme all’opportunità di navigare in mobilità senza pensieri, grazie a una SIM che include una grande quantità di dati. Tale soluzione è accessibile anche per chi vuole mantenere il proprio numero telefonico. Poiché è prevista la sua portabilità da un altro operatore. Un ulteriore vantaggio è che, al momento dell’attivazione, non sono previsti costi nascosti. Ad eccezione di una piccola attivazione di 10€. La quale include l’acquisto della SIM o della eSIM.

Per quanto riguarda la connessione fissa, Fastweb offre due opzioni di fibra. La prima è una tecnologia FTTH, che permette di navigare a velocità fino a 2,5Gigabit al secondo. La seconda è una soluzione più economica con fibra mista rame FTTC. La quale garantisce velocità fino a 200Megabit al secondo. Entrambe le soluzioni sono accompagnate dal modem Wi-Fi, incluso nel prezzo.

Servizi di telefonia mobile

Sul fronte mobile, la SIM di Fastweb include minuti illimitati, 100 SMS e 150GB di traffico dati, suddivisi tra 4G e 5G. Ma per chi ha esigenze maggiori di traffico dati, è possibile scegliere tra piani da 200GB o 300GG. Il tutto con un piccolo supplemento mensile. Ciò rende l’offerta molto interessante per chi consuma grandi quantità di dati, sia a casa che fuori.

In conclusione, la promo combinata di Fastweb rappresenta una soluzione completa e conveniente. Soprattutto per chi cerca un servizio di Internet domestico affidabile e un piano mobile ricco di internet. Il prezzo competitivo e la possibilità di scegliere diverse opzioni rendono questa proposta adatta a qualunque tipo di esigenze.