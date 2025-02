Redmi 14C costa meno di 100 euro su AMAZON: un’offerta ASSURDA

Al giorno d’oggi sul mercato si trovano tantissimi smartphone di livello elevato, con prezzi altrettanto impossibili da raggiungere, ma dall’altra parte sono acquistabili anche prodotti molto più economici, che comunque sono in grado di garantire prestazioni complessivamente abbordabili. Uno di questi è sicuramente REDMI 14C, uno smartphone che addirittura costa meno di 100 euro.

Alla base del prodotto possiamo trovare un display di grandi dimensioni, pannello che può raggiungere fino 6,88 pollici di diagonale, con risoluzione 1640 x 720 pixel, trattasi di un IPS LCD con densità di 260 ppi, e soprattutto un refresh rate di 120Hz, ottima soluzione per riuscire a limitare i piccoli difetti che potrebbero essere legati allo stesso pannello. Sotto cofano è possibile trovare un processore MediaTek Helio G81, octa-core con frequenza di clock a 2GHz, affiancato da una GPU Mali-G57 MC2, ed una configurazione di base più che valida, infatti sono presenti 4GB di RAM e 128GB di memoria interna (che possono essere incrementati con microSD).

Redmi 14C: ottima offerta su Amazon

Redmi 14C viene proposto in questi giorni su Amazon con un risparmio fortemente impostato rispetto alla fascia di prezzo di posizionamento. Nel momento in cui parliamo dello sconto legato ad un prodotto economico, è bene proprio capire che già il suo prezzo di partenza di 122,29 euro, riduce di molto il margine di manovra; Amazon ha cercato di fare il massimo, mettendo a disposizione uno sconto del 21%, così da poter spendere in finale solamente 96,79 euro per il suo acquisto. Andate qui per l’acquisto.

A dispetto di quanto si potrebbe pensare, per la fascia di prezzo di posizionamento, nella parte posteriore si possono trovare ben 3 sensori: principale da 50 megapixel, ultragrandangolare da 2 megapixel, ed anche effetto bokeh da 0,08 megapixel.