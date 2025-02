Samsung Galaxy S25 Ultra, il terdown di iFixit sorprende

Il nuovo Galaxy S25 Ultra nasce per esprimere il meglio della tecnologia secondo Samsung. Il produttore coreano ha messo a punto un dispositivo dall’elevata qualità tecnica con novità hardware e software in grado di differenziarlo dalla precedente generazione.

Nonostante si tratti di una evoluzione diretta, il Galaxy S25 Ultra ha una propria identità unica che traspare dal nuovo design ma, anche, da alcuni cambiamenti non visibili. Il team di iFixit ha effettuato uno smontaggio completo del dispositivo per valutare come l’ingegnerizzazione delle componenti sia cambiata.

Il video del teardown è disponibile su YouTube e permette di valutare in maniera preventiva la facilità di riparare il device in caso di necessità. L’analisi più approfondita verrà rilasciata da iFixit in seguito, ma in questo primo approccio, il team è rimasto colpito dall’assemblaggio.

Il teardown di iFixit ha evidenziato che il Galaxy S25 Ultra è il flagship più semplice da riparare mai realizzato da Samsung

Infatti, il device ha totalizzato un punteggio di 5 su 10 nella scala di riparabilità, posizionandosi sopra la maggior parte degli altri dispositivi Samsung. Sebbene il punteggio non sia brillante, il Galaxy S25 Ultra delinea interessanti cambiamenti nell’approccio costruttivo da parte del brand.

Gli addetti allo smontaggio hanno confermato che potrebbe trattarsi dello smartphone Galaxy S più facile da smontare da molti anni a questa parte. L’accesso ad elementi cruciali come la batteria e le fotocamere è talmente semplice ed immediato da averli lasciati spiazzati.

Samsung ha scelto di utilizzare soluzioni modulari che facilitano la sostituzione di eventuali pezzi danneggiati senza dover cambiare più componenti insieme. In questo modo, gli utenti potrebbero intervenire in autonomia senza dover passare dall’assistenza ufficiale.

Si tratta di un approccio diverso rispetto alle precedenti generazioni che non può passare inosservato. Restiamo in attesa del punteggio di riparabilità effettivo che verrà rilasciato da iFixit dopo le necessarie analisi sul Galaxy S25 Ultra.