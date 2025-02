Whatsapp: il rischio di perdere il conto prende vita con un messaggio

Nelle ultime settimane utilizzare WhatsApp a quanto pare non è più sicuro come prima, tantissimi utenti infatti ci stanno segnalando un’anomalia che sta cogliendo molti di sorpresa, nello specifico quest’anomalia prende forma in uno strano messaggio che arriva senza nessun tipo di preavviso a chiunque e porta con sé una richiesta decisamente peculiare, vi diciamo senza mezze misure che si tratta dell’ennesimo tentativo di truffa online che scaltri truffatori, stanno cercando di attuare in modo decisamente subdolo, l’obiettivo di questi ultimi non è dissimile da quello delle truffe convenzionali, cercano infatti di indurre il malcapitato a far trapelare i dati sensibili di primaria importanza con l’inganno, ovviamente la refurtiva preferita sono i codici di accesso bancari per poter sfruttare l’Internet banking della vittima per poterla derubare di tutti i suoi risparmi.

L’unica differenza dunque risiede nel mezzo di comunicazione utilizzato dei truffatori, questi ultimi hanno iniziato ad utilizzare WhatsApp dal momento che dà la possibilità di contattare molte più persone rispetto agli altri mezzi, di conseguenza le probabilità di riscontrare un successo sono decisamente molto più alte, tutto ciò fa gola ai truffatori che stanno utilizzando senza nessun tipo di preoccupazione il noto social di messaggistica istantanea per i loro fini dannosi.

Il messaggio truffaldino

Nello specifico numerosi utenti, anche italiani, stanno segnalando l’arrivo di uno strano messaggio il cui testo recita semplicemente una richiesta di tempo per poter scambiare due parole, in caso di risposta però i truffatori metteranno in atto la truffa vera e propria cercando di aggirare la vittima per portarla in errore, questo messaggio nella fattispecie arriva da uno strano numero preceduto da un prefisso ancora più strano, per di più grazie a WhatsApp potrete verificare come quest’ultimo non condivida nessun tipo di gruppo con noi e abbia un paese di provenienza decisamente inaspettato, nella maggior parte dei casi si è trattato di un paese africano come la Nigeria o il Sudafrica, di conseguenza questi elementi ci permettono subito di capire che siamo davanti a un tentativo di truffa bello e buono e la cosa migliore da fare diventa in automatico immediata, non rispondere al messaggio e cestinare immediatamente la conversazione bloccando l’utente che vi ha contattato.