TikTok si può ora installare dal proprio sito web

ByteDance ha introdotto una modifica importante. Quest’ultima riguarda la diffusione di TikTok negli Stati Uniti. Tale decisione arriva dopo il divieto dell’app da parte delle autorità americane. Per sopperire l’azienda ha trovato un’alternativa innovativa. Garantendo così l’accesso all’app a tutti gli utenti. Ora è possibile scaricare TikTok dal sito web ufficiale di ByteDance. Tale opzione riguarda i dispositivi Android. Una mossa che sembra essere una risposta diretta a tali restrizioni. Mirando a mantenere il flusso di utenti attivi.

TikTok: ora si può installare dal sito ufficiale

La nuova distribuzione offre agli utenti la possibilità di scaricare non solo la versione standard dell’app. Ma anche una versione più leggera, TikTok Lite. Quest’ultima è stata progettata per funzionare meglio in situazioni di connessione più lenta. Per i dispositivi Android, il processo risulta semplice. Gli utenti devono scaricare il file APK. Procedendo direttamente dal sito di TikTok. E poi abilitare il “sideloading“. Ovvero l’installazione di app da fonti esterne al Google Play Store. Dopo bisogna avviare il processo di installazione. Seguendo pochi passaggi.

La situazione è più difficile per gli utenti iPhone. Apple, infatti, non permette il sideloading di app negli USA. Ciò significa che, almeno per ora, gli utenti iOS possono utilizzare TikTok solo tramite browser web. Al momento, le prospettive di un ritorno rapido su Google Play e sull’App Store appaiono incerti. Entrambe le piattaforme, infatti, hanno mostrato riluttanza nel sfidare il divieto imposto dalle autorità americane.

La nuova modalità di distribuzione non è completamente nuova nel mondo Android, ma porta con sé dei rischi potenziali per la sicurezza. L’installazione di app tramite fonti non ufficiali, infatti, può esporre gli utenti a malware o applicazioni compromesse. ByteDance ha voluto però rassicurare i suoi utenti. L’azienda garantisce che la versione scaricata direttamente dal sito rispetta gli stessi standard di sicurezza della versione degli Store.