Google aggiorna Android Auto due volte in poche ore

Google continua a concentrarsi su Android Auto. Infatti, di recente, l’ azienda ha rilasciato alcuni aggiornamenti per garantire una maggiore stabilità e migliorare l’esperienza d’uso dell’ app. Negli ultimi giorni, il team di sviluppo ha pubblicato due nuove versioni della piattaforma. Ovvero la 13.7.6506 e la 13.4.6572. La prima era prevista nella normale tabella di marcia di Google. La seconda, invece, sembra essere stata distribuita in via straordinaria, probabilmente per correggere un bug riscontrato.

Google: un nuovo indizio su un’app in arrivo?

Come di consueto, Google non ha fornito una documentazione delle modifiche ufficiale. Quindi non è chiaro quali siano esattamente i cambiamenti apportati. Si pensa però che entrambi gli aggiornamenti includeranno miglioramenti alla stabilità generale e correzioni di problemi minori. Per il momento non sono state segnalate nuove funzionalità. Ma gli utenti potranno verificare eventuali novità utilizzando l’app nelle prossime settimane.

Chi desidera scaricare subito le ultime versioni di Android Auto può farlo tramite il Google Play Store. Oppure affidarsi a piattaforme come APK Mirror, dove è possibile trovare i file di installazione.

Mentre gli aggiornamenti vengono distribuiti, emerge un dettaglio interessante dall’analisi del codice della versione 13.7. Alcune stringhe suggeriscono l’arrivo di una nuova applicazione dedicata ad Android Auto. In particolare, sono stati trovati riferimenti a un’app disponibile sia in modalità normale che quando il veicolo è parcheggiato. Non ci sono ancora conferme ufficiali di cosa possa trattarsi. Ma questo genere di indizi lascia intendere che Google stia lavorando a nuove funzionalità per il futuro. È possibile che ulteriori dettagli a riguardo emergano con i prossimi aggiornamenti.

Insomma, Android Auto continua a essere un punto focale per Google. Il colosso di Mountain View mira infatti ad offrire un’esperienza sempre più sicura e affidabile per gli automobilisti. Con update frequenti e possibili nuove funzionalità in arrivo, la piattaforma si conferma uno strumento indispensabile per chi si avvale dello smartphone durante la guida.