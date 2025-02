Switch 2: una nuova funzionalità arriva con i nuovi joy con

Durante la breve presentazione di switch 2 portata avanti da Nintendo durante la fiera della tecnologia di Las Vegas, ovviamente gli occhi di tutti gli appassionati si sono concentrati per cercare di capire in anticipo quante più informazioni possibili in merito la nuova console in arrivo dall’azienda giapponese, tutti si sono concentrati ovviamente sulle specifiche tecniche ma un dettaglio che sicuramente non è passato in osservato è rappresentato dai due controller peculiari di questa tipologia di prodotto, ovviamente parliamo dei joy con, questi ultimi sono finiti sotto la lente di ingrandimento degli appassionati dal momento che in tanti presupponevano la possibilità di utilizzarli come mouse e il trailer di presentazione non ha fatto altro che alimentare quest’idea dal momento che in una particolare scena viene mostrato uno di questi dispositivi scorrere su una superficie andando a richiamare proprio la classica manualità legata all’utilizzo di un mouse.

Nessun dubbio

Se prima questa possibilità era più un dubbio degli appassionati ora non ci sono più incertezze, la conferma arriva direttamente da Nintendo grazie ad un brevetto depositato nel 2023 presso la WIPO (World Intellectual Property Organization).

Questo brevetto mostra l’utilizzo dei joy con esattamente come un mouse, all’interno delle illustrazioni viene mostrato che tali funzionalità si palesa posizionando il dispositivo con il connettore rivolto verso il basso, ciò permette di utilizzare i Triggers dorsali come pulsanti destro e sinistro e allo stesso tempo rende possibile utilizzare la manopola analogica come un ulteriore fonte di input per il sistema collegato, ovviamente si tratta di una caratteristica molto interessante dal momento che offre la possibilità agli sviluppatori di utilizzare i due controller in modo molto più simile a quanto presente su pc garantendo delle possibilità di gameplay per la nuova console di Nintendo del tutto nuove e mai viste prima, tutto ciò, ovviamente avrà una risonanza positiva per il prodotto in arrivo in Casa Nintendo.