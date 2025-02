Samsung Galaxy S25 Ultra ANCORA in SCONTO di quasi 400 euro su Amazon solo OGGI

Il Samsung Galaxy S25 Ultra è a tutti gli effetti lo smartphone del momento, il top di gamma più desiderato e richiesto da parte del pubblico, che oggi gli utenti si ritrovano a poter acquistare su Amazon già scontato, nonostante tecnicamente sia stato lanciato sul mercato giusto qualche giorno fa.

La prima cosa da sapere, nell’eventualità in cui steste pensando di acquistarlo, riguarda le dimensioni di uno dei prodotti più grandi ed ingombranti in commercio, capaci di raggiungere 162,8 x 77,6 x 8,2 millimetri di spessore, ed un peso di 218 grammi. E’ complicato utilizzarlo con una sola mano (anche se in vostro aiuto accorre la S Pen), ma allo stesso tempo è bellissimo poter godere della splendida bellezza del display da 6,9 pollici di diagonale, un Dynamic AMOLED 2X con densità di 500 ppi, risoluzione 1440 x 3120 pixel, refresh rate adattivo che oscilla tra 1 e 120Hz, per essere comunque protetto da Gorilla Glass Armor 2.

Samsung Galaxy S25 Ultra: ecco lo sconto su Amazon

Disponibile sul mercato in tre colorazioni differenti tra loro, il Samsung Galaxy S25 Ultra, nella variante da 512GB di ROM e 12GB di RAM, avrebbe un prezzo di listino di 1619 euro. Amazon ha deciso di attivare una interessante promozione che lo sconta di circa 120 euro, fino a scendere ad un prezzo di 1499 euro. A questo punto potete decidere di pagare con Amex, e ricevere uno sconto ulteriore di 150 euro, a cui aggiungere altri 100 euro per i Prime Student. Sommando il tutto si scende fino ad un valore finale di soli 1249 euro, contro i 1619 previsti in origine. Potete ordinarlo qui.

Il comparto fotografico è di primo livello, considerando che nella parte posteriore si possono trovare 4 sensori differenti tra loro: principale da 200 megapixel, ultragrandangolare da 50 megapixel e 2 teleobiettivi da 50 e 10 megapixel.