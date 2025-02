Samsung Galaxy S25 Edge: il ritorno della serie “Edge”

Samsung si prepara a lanciare il Galaxy S25 Edge. Uno smartphone che segna il ritorno della storica denominazione “Edge”. Utilizzata in passato per modelli iconici come il GalaxyNoteEdge e il GalaxyS7Edge. La caratteristica principale di questo nuovo dispositivo sarà il suo design estremamente sottile. Presenta infatti uno spessore inferiore ai 6mm.

Galaxy S25 Edge: prestazioni e specifiche tecniche, cosa aspettarsi

Le ultime indiscrezioni confermano che il lancio avverrà nel secondo trimestre del 2025, tra aprile e giugno. La notizia arriva dal leaker Max Jambor, noto per la sua affidabilità nel settore. Samsung, dal canto suo, non ha ancora ufficializzato alcuna data. Mantenendo un certo riserbo sul nuovo modello. Già da tempo però si parlava di una presentazione primaverile, e alcune fonti avevano indicato aprile come mese più probabile.

Il Galaxy S25 Edge non sarà disponibile su tutti i mercati. Samsung avrebbe scelto di limitare inizialmente la distribuzione per testare la risposta del pubblico prima di una produzione su larga scala. La strategia sembra essere quella di sondare il terreno per un dispositivo così particolare. Il quale potrebbe aprire la strada a una nuova filosofia di design per i futuri Galaxy S e persino per i pieghevoli.

Oltre al design sottile, il Galaxy S25 Edge offrirà specifiche tecniche di alto livello. Il display sarà un Dynamic AMOLED 2X con luminosità fino a 2.600nit. Lo schermo sarà protetto dal resistente Corning Gorilla Glass Victus 2. Mentre le cornici sottilissime di 1,32mm contribuiranno a un look moderno ed elegante.

Specifiche tecniche e funzionalità

Dal punto di vista delle prestazioni, il dispositivo sarà equipaggiato con il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Abbinato poi a 12GB di RAM LPDDR5X e storage UFS 4.0. Il comparto fotografico includerà una fotocamera principale da 200MP, una ultra-grandangolare da 12 o 50MP e una frontale da 12MP.

L’unico possibile punto debole potrebbe essere la batteria da 3.900mAh. Una capacità ridotta rispetto ad altri modelli della serie. La ricarica rapida arriverà a 25W. Una scelta che potrebbe deludere chi si aspettava una potenza maggiore.

Il prezzo del Galaxy S25 Edge si posizionerà tra il GalaxyS25 Plus e l’Ultra. Rendendolo un’alternativa interessante per chi cerca uno smartphone premium con un design compatto e leggero.