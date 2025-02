Tesla Model Y Jupiner: tutti i miglioramenti in arrivo con il nuovo modello

In questi ultimi mesi Tesla è al lavoro per il lancio ormai imminente della versione rimodernata del suo SUV elettrico Tesla model Y, stiamo parlando della variante Juniper che porterà con sé numerose novità sotto ogni punto di vista, l’auto in questione è già pre ordinabile in numerosi mercati tra cui quello italiano e probabilmente arriverà sulle strade da marzo in poi, mese durante il quale inizieranno le prime consegne dirette agli acquirenti che hanno proceduto all’acquisto.

Numerose novità

La variante aggiornata dell’auto elettrica porterà con sé numerose migliorie, gli ingegneri hanno ovviamente ascoltato i feedback degli automobilisti procedendo a cambiare ciò che ritenevano giusto, in primis è stato rimosso il grande logo a T di Tesla dalla fiancata e poi all’interno dell’abitacolo, il tasto per l’attivazione degli indicatori di direzione è stato sostituito nuovamente con una piccola leva, molti clienti infatti non avevano gradito più di tanto l’utilizzo di pulsanti al posto dell’elemento a forma di leva presente precedentemente.

Un occhio di riguardo gli ingegneri lo hanno rivolto verso l’aspetto sonoro della vettura, gli interni sono stati rifiniti in moquettes in modo da migliorare l’isolamento sonoro dell’automobile sia dall’esterno verso l’interno sia all’interno diminuendo di fatto la frizione tra gli oggetti presenti nella vettura, come se non bastasse posteriormente sono stati utilizzati i vetri stratificati e il tetto in vetro della vettura e sigillato tramite rifiniture metalliche in argento che migliorano l’insonorizzazione.

In ultimo gli ingegneri si sono impegnati nel migliorare l’efficienza dell’impianto di climatizzazione, l’ventole adesso riescono a funzionare a velocità inferiori cosa che influisce positivamente sulla durata della batteria, secondo Tesla ciò ha portato ad un incremento dell’autonomia pari al 2,8% in più, percentuale che seppur a prima vista irrisoria su batterie di grandi capacità può risultare in parecchi chilometri in più, dettaglio certamente non sgradito a chi acquista un’auto elettrica.